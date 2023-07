Heiße Stunts und Gegner: So wild ist "Mission: Impossible 7"

Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins bringt harte Action! Hollywoodstar Tom Cruise (61) schlüpft wieder in seine Paraderolle als Ethan Hunt und zieht los, um die Welt zu retten. Im siebten Teil der kultigen Actionfilm-Reihe hat der 61-Jährige diesmal Marvel-Star Hayley Atwell (41) an seiner Seite. Aber vor allem die Gegner machen es ihm nicht leicht. Antagonistin Pom Klementieff (37) verrät jetzt, wie viel wilde Action in "Mission: Impossible 7" steckt!

Pom steht Tom als Handlangerin des Bösewichts gegenüber – und macht ihm das Leben ordentlich schwer. Sie soll seiner Figur den Garaus machen und jagt ihn erbarmungslos. Dabei kommt es immer wieder zu actiongeladenen Kampfszenen. "Ich liebe Stunts, besonders körperlich harte Kampfszenen", verrät die Kanadierin im Bild-Interview. Für die wilden Verfolgungsjagden habe sie sogar Drift-Unterricht bekommen: "Auf diese extreme Weise ein Auto zu lenken war spannend, denn du tust genau das Gegenteil von dem, was dein Körper eigentlich will. Er will Sicherheit, aber du begibst dich in Gefahr."

An den waghalsigen Stunts hat auch Tom bekanntermaßen seine Freude. Bis heute macht er seine Stunts immer noch selbst. Und ans Aufhören denkt er offenbar nicht. "Ich will das Publikum begeistern. Ich will alles tun, was ich kann", erklärte er Access Hollywood. Auch wenn er ein Double haben könne, verzichte er bewusst darauf.

Getty Images Pom Klementieff bei der "Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins"-Premiere

Getty Images Pom Klementieff bei einer Pressekonferenz zu "Mission: Impossible 7"

Getty Images Tom Cruise am Set von "Mission: Impossible 7"

