Sadie Robertsons Mann zögert bei der Familienplanung

Sadie Robertson (28) und ihr Ehemann Christian Huff haben in der neuesten Folge ihres Podcasts "Whoa That's Good" einen offenen Einblick in ihre Familienplanung gegeben. Die beiden haben gemeinsam drei Töchter: die vierjährige Honey, die zweijährige Haven und die im August 2025 geborene Kit. Wie die 28-Jährige jetzt verriet, möchten sie vorerst kein weiteres Kind bekommen. "Wir planen nicht, so schnell ein viertes Kind zu bekommen. Idealerweise wollen wir dazwischen viel Abstand lassen", erklärte Sadie in der Episode, die Ende März ausgestrahlt wurde. Sie würde ihrem Körper gerne Zeit geben, sich zu erholen und die aktuelle Lebensphase genießen, bevor sie irgendwann vielleicht noch einmal schwanger wird.

Während die "Duck Dynasty"-Bekanntheit also ihren Körper nach der Geburt heilen lassen möchte, hat Christian seine ganz eigenen Gründe, die Tür für weiteren Nachwuchs nicht endgültig zu schließen. Der Gedanke an eine Vasektomie bereitet dem 28-Jährigen nämlich gehöriges Unbehagen. "Der Gedanke an eine Vasektomie macht mir wirklich Angst", gab er im Podcast zu. "Jedes Mal, wenn ich daran denke, fange ich an, durch das Haus zu humpeln. Es macht mir wirklich Angst." Seine Ehefrau beschrieb das Schauspiel als besonders "dramatisch" und scherzte: "Ich denke mir so: 'Okay, gut, dann haben wir eben viele Kinder.'"

Falls das Paar sich doch noch für ein weiteres Baby entscheiden sollte, haben sie bereits konkrete Vorstellungen von möglichen Namen. Für ein Mädchen steht Hampton ganz oben auf der Liste, auch wenn sie noch nicht vollständig überzeugt sind. "Wir würden darüber beten", sagte Sadie. Weitere Namen, die ihr gefallen, sind Pepper, Andi und Lennon. Allerdings sieht sie bei Pepper ein Problem: "Ich mag den Namen Pepper wirklich, aber ich habe das Gefühl, wir können nicht eine Honey und eine Pepper haben, weil das zwei Dinge sind, die man in der Vorratskammer findet." Ihre älteste Tochter hat mittlerweile all ihre Puppen Hampton genannt. Für den Fall eines Jungen haben die beiden ebenfalls einen Namen ausgewählt, den sie aber streng geheim halten – es wäre auch der Name gewesen, hätte eine ihrer drei Töchter ein Junge sein sollen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sadie Robertson, US-TV-Sternchen

Anzeige Anzeige

Instagram / legitsadierob Christian Huff, Sadie Robertson und ihre Kinder

Anzeige Anzeige

Getty Images Sadie Robertson, Schauspielerin