Tatum Koch verteidigt ihre Social-Media-Arbeit gegen Hater

Tatum Koch (28) lässt die Abwertung ihrer Arbeit als Social-Media-Creatorin nicht auf sich sitzen. In einem Instagram-Reel reagiert der Realitystar jetzt auf den kritischen Kommentar einer Nutzerin: "Doch weil wir für unser Geld arbeiten gehen." Das wollte Tatum nicht einfach so stehen lassen. Sie macht daraufhin deutlich, dass auch ihre heutige Tätigkeit Arbeit ist und sie sich ihren beruflichen Weg selbst aufgebaut hat. Bevor sie mit Social Media ihren Lebensunterhalt verdienen konnte, ging sie verschiedenen Jobs nach und absolvierte ein Studium. Ihre Botschaft an die Kritikerin ist eindeutig: Jede berufliche Tätigkeit verdient Anerkennung. Wer die Arbeit anderer kleinmacht, steigert damit nicht den Wert der eigenen Leistung. In dem Clip trägt Tatum ihre Antwort nicht mündlich vor, sondern blendet sie ausführlich als Text ein. Währenddessen ist sie vor einem Café zu sehen, wo sie einen kleinen grau-weißen Hund auf den Arm nimmt. Dabei wirkt sie ruhig, obwohl ihre schriftliche Reaktion auf die Kritik sehr deutlich ausfällt.

Besonders ausführlich geht Tatum auf die Zeit vor ihrer Social-Media-Karriere ein. Wie sie in ihrem Reel erzählt, hatte sie zeitweise sogar drei Jobs gleichzeitig. Dabei war sie sich auch für unangenehme Aufgaben nicht zu schade: Sie putzte Kneipen und musste dort sogar das Erbrochene anderer Menschen wegwischen. Mit dem verdienten Geld finanzierte die Influencerin ihr Studium komplett selbst, machte ihren Bachelorabschluss und arbeitete danach in einem regulären Beruf. Dass sie inzwischen von ihrer Onlinepräsenz leben kann, bezeichnet sie ausdrücklich als Privileg. Auf Instagram schreibt sie an die Kommentatorin: "Anna, ich arbeite auch für mein Geld. Ich hatte früher drei Jobs gleichzeitig, habe Kneipen geputzt und die Kotze anderer Leute weggemacht. Mein Studium habe ich komplett selbst finanziert, meinen Bachelor gemacht und danach ganz normal gearbeitet. Mittlerweile habe ich das Privileg, mein Geld mit Social Media zu verdienen." Dass sie heute von ihrer Präsenz in den sozialen Netzwerken leben kann, sieht Tatum also keineswegs als Selbstverständlichkeit an.

Besonders wichtig ist Tatum zudem eine Sache: Selbst in der anstrengenden Zeit mit drei parallelen Jobs habe sie nie andere Menschen wegen ihrer Arbeit oder ihrer Freiheiten heruntergemacht. Das gelte sowohl für Begegnungen im persönlichen Umfeld als auch für Äußerungen im Internet. Deshalb hat sie für die Nutzerin noch eine direkte Ansage parat: "Und weißt du was? Selbst mit drei Jobs hatte ich es nicht nötig, andere Menschen für ihre Arbeit oder ihre Freiheiten kleinzumachen, oder im echten Leben noch im Netz. Deine Arbeit verdient Respekt. Meine genauso. Andere abzuwerten macht deine Leistung kein bisschen größer." Während diese Worte im Reel eingeblendet werden, präsentiert sich der Realitystar äußerlich gelassen und neutral. Für den Clip trägt sie eine flauschige rosafarbene Strickjacke über einem orangefarbenen Oberteil. Eine schmale Sonnenbrille und goldfarbene Ohrringe runden ihr Outfit ab. Dazu kombiniert sie eine hellblaue Jeans. Auf eine gesprochene Erwiderung verzichtet sie vollständig und lässt stattdessen ihre schriftliche Botschaft für sich stehen.

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Instagram / tatumsara Tatum Koch im Sommer 2026

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Instagram / tatumsara Tatum Koch, Social-Media-Persönlichkeit

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