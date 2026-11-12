Julian Claßen zeigt turbulenten Alltag kurz vor der Geburt

Bei Julian Claßen (33) und seiner Frau Palina Claßen ist kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Babys einiges los. In mehreren Instagram-Storys gewährte der Social-Media-Star seinen Followern am Mittwoch Einblicke in den Alltag des Paares. Besonders ein Moment im heimischen Badezimmer sorgte dabei für Aufsehen: Während Julian die Kamera auf seine Liebste richtete, schwenkte Palina ein kleines schwarzes Gefäß, aus dem dichte weiße Rauchschwaden aufstiegen. Zunächst schien es sich nur um einen ungewöhnlichen Spaß zu handeln. Doch zahlreiche Nutzer machten den Unternehmer danach auf ein unheimlich wirkendes Detail aufmerksam. Im Qualm soll eine Gestalt beziehungsweise ein Gesicht zu erkennen sein. Schließlich entdeckte Julian das unheimliche Detail auch selbst und schrieb in seiner Story: "Na toll, jetzt sehe ich da auch ein Gesicht im Video."

Gut gelaunt verteilte Palina den Rauch im Raum. Julian kommentierte die Aktion scherzhaft: "Schatz, du warst schon immer sehr besonders, aber ... Haben wir einen Feuermelder, Schatz?" Auch die eingeblendeten Texte zeigten, dass das Paar die Situation mit Humor nahm. Über dem Clip stand zunächst: "POV: Du hast ihr vor 2 Min. deine Meinung gesagt". An anderer Stelle hieß es passend zur aktuellen Situation: "Was man halt kurz vor der Geburt so macht." Später teilte Julian außerdem einen Chatverlauf, in dem eine Person von den vielen Nachrichten über das angebliche Gesicht berichtete: "Omg, mir schreiben voll viele, dass unter dem Rauch ein Gesicht ist. Ahhhhh, ich habe Angst." Damit war die gruselige Entdeckung auch für Julian kaum noch zu ignorieren.

Auch in der Küche war die bevorstehende Geburt am selben Nachmittag ein Thema. Palina saß dort im Bademantel am Tisch, während Julian einen frisch gebackenen Pfannkuchen präsentierte. "Immer noch kein Baby ... aber dafür Pfannkuchen", hielt der 33-Jährige in seiner Instagram-Story fest. Für den Unternehmer gestaltet sich die Wartezeit momentan allerdings besonders nervenaufreibend. Julian war vor Kurzem umgeknickt und hatte sich dabei am Knöchel verletzt. Das Gelenk schwoll stark an, doch einen Gang zum Arzt wollte Julian zunächst vermeiden. Seine Sorge: Ausgerechnet während eines Arztbesuchs könnte die Geburt losgehen und er würde den großen Moment verpassen. Deshalb wollte der Netzstar zunächst beobachten, ob die Beschwerden auch ohne ärztliche Behandlung von allein nachlassen. Zwischen Rauchaktion, Pfannkuchen und verletztem Fuß dokumentiert Julian so die Wartezeit, bis er und Palina ihr gemeinsames Baby begrüßen.

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und schwangere Palina Claßen

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Instagram / palinaclassen_ Schwangere Palina Claßen

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