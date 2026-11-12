Gänsehaut: Gwyneth Paltrow traute Rob Lowes Sohn Matthew

Gwyneth Paltrow (54) ist von ihrer besonderen Rolle bei der Hochzeit von Rob Lowes (62) Sohn noch immer tief bewegt: Rund einen Monat nachdem Matthew Lowe und Emily Markus geheiratet haben, sprach die Schauspielerin erstmals ausführlich darüber, wie emotional die Zeremonie für sie war. Am 10. Oktober hatte Gwyneth das Paar in Santa Barbara getraut und stand damit hautnah neben den beiden, als sie sich vor ihren Familien und prominenten Freunden das Jawort gaben. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "The Goop Guide with Gwyneth Paltrow" plauderte sie mit ihrer Kollegin Zoë Saldaña, die selbst unter den geladenen Gästen war, über diesen magischen Moment. "Es war so unglaublich, den Menschen bei diesem Versprechen so nahe zu sein, ihre kleinen Gesichter und die Emotionen zu sehen, zu beobachten, wie sich die Energie veränderte, und es zu spüren, als sie einander dieses Versprechen gaben", schwärmte die Oscar-Preisträgerin im Gespräch.

Die Erinnerungen an den feierlichen Augenblick lassen die Goop-Gründerin bis heute nicht los. "Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke", gestand sie in der Podcastfolge. Für Gwyneth war der Einsatz obendrein eine echte Premiere, denn nie zuvor hatte sie selbst eine Trauung geleitet – weshalb sie sich mit einem Augenzwinkern direkt einen neuen Spitznamen verpasste: "Nennt mich einfach Pastorin Gwen." Matthew und Emily hatten sich bereits im Juli 2025 verlobt, bevor rund ein Jahr später die große Sause im Kreise ihrer Liebsten stieg. Die Gästeliste konnte sich dabei absolut sehen lassen: Neben Popstar Katy Perry (42), Schauspieler Chris Pratt (47) und Hollywoodstar Cameron Diaz (54) feierten auch Musiker Adam Levine (47) samt Ehefrau Behati Prinsloo (38) sowie mehrere Mitglieder der Schwarzenegger-Familie in Kalifornien mit dem frisch vermählten Paar.

Dass ausgerechnet Gwyneth diese ehrenvolle Aufgabe übernahm, kommt nicht von ungefähr, denn sie ist der Familie Lowe schon seit Jahrzehnten eng verbunden. Robs Ehefrau Sheryl Berkoff (65) lernte sie bereits als Teenager kennen, als die Make-up-Artistin an einem Filmset mit Gwyneths Mutter Blythe Danner (83) zusammenarbeitete. Aus dieser frühen Begegnung erwuchs eine enge Freundschaft zur gesamten Familie, zu der neben Rob und Sheryl auch Matthews jüngerer Bruder John Owen Lowe gehört, der die Zeremonie ebenfalls aus nächster Nähe verfolgte. Allerdings fiel der Freudentag mitten in eine tieftraurige Zeit für die Lowes, da nur elf Tage vor der Hochzeit Matthews Cousine Fiona Lowe im Alter von gerade einmal 13 Jahren verstorben war. Trotz dieses schmerzlichen Verlusts kamen Familie und Freunde wie geplant in Santa Barbara zusammen, um Matthew und Emily auf ihrem Weg ins Eheglück zu begleiten.

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Getty Images Gwyneth Paltrow und Rob Lowe auf dem Hollywood Walk of Fame am 8. Dezember 2015

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Getty Images Matthew Lowe und Rob Lowe bei der Weltpremiere von "Guardians of the Galaxy Vol. 3" in Hollywood am 27. April 2023

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