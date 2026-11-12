Devrim Lingnau Islamoğlu flasht bei "Die Kaiserin"-Premiere

Devrim Lingnau hat bei der Berliner Premiere der dritten und letzten Staffel von "Die Kaiserin" mit einem ganz besonderen Vintage-Look alle Blicke auf sich gezogen. Im Delphi Filmpalast feierte die Hauptdarstellerin gemeinsam mit ihren Castkollegen die neuen Folgen, die ab dem 12. November bei Netflix zu sehen sind. Auf dem roten Teppich zeigte sich die Schauspielerin in einem cremefarbenen, ärmellosen Etuikleid von Prada. Der Rundhalsausschnitt, dezente Cut-out-Details und die klare Silhouette machten das elegante Design zum Hingucker. Dazu kombinierte sie auffällige Pony-Boots von Helmut Lang. Ein zurückhaltendes Make-up und eine locker hochgesteckte Frisur rundeten das Styling ab. Hinter dem Outfit steckt allerdings mehr als nur ein schicker Auftritt. Wie Stylistin Ina Witzel Jović auf Instagram erklärte, sollten die einzelnen Archivstücke sowohl Devrims bisherigen Werdegang als auch ihre Rolle als Kaiserin Sisi widerspiegeln.

Das Prada-Kleid stammt aus der Herbst-/Winterkollektion des Jahres 1998 und wurde mithilfe des Berliner Fashion-Archivs Double D Archive aufgespürt. Die Jahreszahl ist dabei kein Zufall: Devrim ist im selben Jahr zur Welt gekommen. Damit wird das Designerstück zu einer modischen Hommage an die Schauspielerin und ihre bisherige Karriere. Auch bei den Schuhen überließen die beiden nichts dem Zufall. Die Pony-Boots gehören zur Herbst-/Winterkollektion 2004 von Helmut Lang und verweisen auf eine bewegende Szene der Netflix-Produktion. Mit ihnen wollten Devrim und ihre Stylistin "an den herzzerreißenden Moment erinnern, als die Figur Sisi sich von ihrem geliebten Pferd verabschieden musste", schrieb Ina. So verbindet der gesamte Look zwei Ebenen miteinander: Während das Kleid Devrims persönlichen Lebensweg aufgreift, erinnern die Boots an einen emotionalen Schlüsselmoment aus der ersten Staffel von "Die Kaiserin".

Mit der dritten Staffel schlüpft Devrim ein letztes Mal in die Rolle der Elisabeth. Netflix beschreibt ihre Figur auf seiner Website als "rebellische Elisabeth". Im Serienfinale reist die Kaiserin unter anderem auf eine ferne Insel. Dabei bekommt das Publikum neue mediterrane Kulissen an der spanischen Costa Brava zu sehen. Obwohl die Handlung im kaiserlichen Österreich angesiedelt ist, wurde für keine der drei Staffeln in Wien gedreht. Das kaiserliche Österreich entstand vor allem an Drehorten in Bayern. Später kamen Drehorte in Tschechien, Italien und Spanien hinzu. Einige Innenaufnahmen wurden im Studio Babelsberg in Potsdam realisiert. An Devrims Seite kehrt Philip Froissant als Kaiser Franz Joseph zurück. Damit verabschieden sich die beiden Hauptdarsteller nach drei Staffeln von ihren royalen Rollen und den aufwendig inszenierten Palästen, Landschaften und Hofkulissen der Historienserie.

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Getty Images Devrim Lingnau bei der Premiere der dritten Staffel von "The Empress" im Delphi Filmpalast in Berlin

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Getty Images Devrim Lingnau bei der Premiere der dritten Staffel von "Die Kaiserin" im Berliner Delphi Filmpalast

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