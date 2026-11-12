Nach Verurteilung: Clips zeigen Russell Brands Übergriffe

Kurz nach der Verurteilung von Russell Brand (51) wegen Vergewaltigung und dreifacher sexueller Nötigung durch ein Londoner Gericht rücken alte Fernsehaufnahmen des britischen Schauspielers und Comedians erneut in den Fokus. Die Clips aus den 2000er-Jahren, die news.com.au wiederentdeckte und nun veröffentlichte, zeigen, wie Russell seine Gesprächspartnerinnen vor laufender Kamera mit sexualisierten Fragen und Forderungen konfrontiert. In einem Interview für den Musiksender MTV setzt er das US-Model Caprice Bourret (55) mit anzüglichen Sprüchen unter Druck. Ein weiterer Ausschnitt stammt aus seiner damaligen Talkshow "1 Leicester Square": Darin macht Russell im Jahr 2006 gegenüber der britischen Moderatorin Vanessa Feltz eine anzügliche Bemerkung über ihre Töchter. Die jüngere von ihnen war zu diesem Zeitpunkt erst 15 Jahre alt. Die alten Szenen erhalten durch den Schuldspruch gegen Russell nun neue Aufmerksamkeit.

Im Clip des MTV-Gesprächs mit Caprice fragt Russell das Model zunächst, ob sie einen von ihr selbst entworfenen BH trage. Sie erklärt, dass sie zwar keinen eigenen BH, dafür aber eine Unterhose aus ihrer Kollektion anhabe. Daraufhin fordert der Entertainer unverblümt: "Zieh sie aus." Caprice steht auf, spielt zunächst scherzhaft mit und setzt sich dann wieder hin. Doch Russell lässt nicht locker. "Es wird keinen Punkt geben, an dem ich sage: 'Oh, hör auf.' Es wird einen Punkt geben, an dem ich sage: 'Na los'", erklärt er in dem wieder aufgetauchten Ausschnitt. Anschließend deutet er mit der Hand eine Masturbationsbewegung an und tut so, als würde er auf sich selbst spucken. An Caprice gewandt fügt er hinzu: "Jeder macht das. Hab keine Angst vor deiner eigenen Sexualität. Vor meiner solltest du allerdings Angst haben." Das Interview zeigt damit mehrere sexualisierte Grenzüberschreitungen innerhalb weniger Minuten.

Auch Vanessa wurde 2006 bei ihrem Auftritt in "1 Leicester Square" mit sexualisierten Äußerungen konfrontiert. Eigentlich wollte die Moderatorin ihre eigene TV-Sendung bewerben, doch Russell lenkte das Gespräch auf ihre Kinder. "Kann ich mit dir oder einer deiner Töchter schlafen? Vanessa, komm schon, einige von ihnen sind erwachsen. Du hast zwei ganze Töchter, und ich kann nicht einmal eine haben?", fragte er vor laufender Kamera. Vanessa konterte: "Ganz sicher nicht. Wenn du eigene Töchter hast, wirst du wissen, warum ich das gesagt habe." Als 2023 erstmals Missbrauchsvorwürfe gegen Russell für große Schlagzeilen sorgten, blickte sie in der Sendung "This Morning" auf den Moment zurück: "Das ist so ziemlich die widerwärtigste Sache, die man zu irgendjemandem sagt, besonders zu einer Mutter." Und weiter: "Ich konnte nicht so tun, als fände ich das lustig. Ich fand es nicht lustig. Außerdem konnte man erkennen, dass es nicht wirklich ein Witz war. Damals wurde mir klar, dass etwas extrem Unheimliches an ihm war." Auch weitere Frauen, etwa Schauspielerin Kristen Schaal oder Sängerin Dannii Minogue (55), verbinden unangenehme Erfahrungen mit dem Comedian. Kristen leckte er mehrmals über den Oberarm. Dannii warnte bereits im Jahr 2006 vor Russell und bezeichnete ihn als "völlig verrückt" und "widerliches Raubtier". Begegnungen mit dem Schauspieler riefen somit bei vielen Frauen großes Unhebagen hervor.

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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Getty Images Caprice Bourret im Jahr 2019

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