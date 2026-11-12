Florence Pugh rechnet nach Zensur eines Posts mit Meta ab

Florence Pugh (30) lässt sich nicht den Mund verbieten! Die Schauspielerin stellt sich jetzt deutlich gegen den Instagram-Mutterkonzern Meta. In einem neuen Interview mit dem Magazin Elle sprach sie darüber, dass einer ihrer Beiträge auf der Plattform im September zunächst eingeschränkt worden war. Hintergrund des umstrittenen Posts ist eine Klage, in der es um einen mutmaßlichen Vorfall aus dem Jahr 2024 geht. Eine Studentin der Universität im US-Bundesstaat New York erhebt darin schwere Vorwürfe gegen sieben Mitglieder der Studentenverbindung Chi Phi. Die Männer sollen ihr Drogen verabreicht und sie anschließend gemeinschaftlich vergewaltigt haben. Dazu hatte sich Florence geäußert. Gegenüber TMZ erklärte Meta, der Beitrag sei wegen sensibler Inhalte markiert worden. Nach einer erneuten Prüfung nahm das Unternehmen die Beschränkung allerdings wieder zurück.

Für Florence ist die Sache damit aber noch lange nicht erledigt. Sie stellt klar, dass sie das Thema auch künftig öffentlich ansprechen will: "Niemand zensiert mich, verdammt noch mal. Versucht es gar nicht erst. Das gießt nur noch mehr Öl ins Feuer", sagte sie gegenüber Elle. Florence hatte sich im September auf ihrem Account zu dem Fall geäußert. Als sie bemerkte, dass ihr Beitrag weniger sichtbar war und seine Reichweite beschnitten wurde, ging sie schon damals hart mit Instagram ins Gericht. Dass Meta die Einschränkung inzwischen korrigiert hat, ändert an ihrer Haltung nichts. Warum ihr das Thema so am Herzen liegt, erklärte Florence in dem Gespräch ebenfalls. Die Belange von Frauen seien ihr sehr wichtig. Vorwürfe sexualisierter Gewalt dürften ihrer Ansicht nach niemals einfach beiseitegeschoben werden.

Ihre deutlichen Worte bereut die Schauspielerin nicht. Im Gegenteil: Jeder Versuch, sie zum Schweigen zu bringen, sei für sie nur ein weiterer Grund, sich umso lauter zu dem Fall zu äußern. Ihre Entschlossenheit führt die "Midsommar"-Darstellerin dabei auch auf ihre Erziehung zurück. Ihr Vater habe ihr beigebracht, sich gegen Mobber zu stellen, anstatt den Kopf einzuziehen. Außerdem sieht sich die Schauspielerin, die auch durch Filme wie "Little Women" und "Oppenheimer" bekannt wurde, in einer besonderen Verantwortung. Als prominente Persönlichkeit verfüge sie über eine große öffentliche Plattform. Diese wolle sie gezielt nutzen, um Menschen zu verteidigen, die selbst nicht über eine vergleichbare Reichweite verfügen. Damit möchte Florence denjenigen eine Stimme geben, die in der Öffentlichkeit sonst womöglich kaum Gehör finden würden.

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Getty Images Florence Pugh bei der Premiere von "Dracula" im Noel Coward Theatre in London

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Getty Images Florence Pugh in Hollywood, April 2025

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