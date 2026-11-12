Laura Gallacher plant ersten Besuch von Russell im Gefängnis

Laura Gallacher (39) plant heute ihren ersten Besuch bei ihrem Ehemann Russell Brand (51), seit dieser seine Haftstrafe angetreten hat. Der wegen Vergewaltigung verurteilte frühere Comedian ist im Gefängnis HMP Wandsworth im Südwesten Londons untergebracht. Das Wiedersehen unterliegt dabei strikten Regeln, wie Mirror berichtet: Bevor Laura zu ihrem Mann vorgelassen wird, muss sie sich Sicherheitskontrollen unterziehen und einen Lichtbildausweis vorlegen. Auch während des Treffens sind die beiden nicht unter sich: Beamte bleiben im Raum und können alles mithören, was das Ehepaar bespricht. Außerdem müssen Laura und Russell die ganze Zeit sitzen bleiben. Körperkontakt ist nur in sehr begrenztem Umfang erlaubt, nämlich eine kurze Umarmung zur Begrüßung und eine zum Abschied. Für das Paar, das seit neun Jahren verheiratet ist, beginnt mit diesem Besuch eine lange Haftzeit, in der gemeinsame Momente selten werden. Laura soll trotz der Verurteilung weiterhin zu ihrem Mann halten wollen.

Bereits die Terminvereinbarung unterliegt klaren Vorgaben: Um den Besuch anzumelden, benötigt Laura Russells Gefangenennummer sowie sein Geburtsdatum. Die Buchung erfolgt wahlweise über ein offizielles Regierungsportal oder unmittelbar über die Haftanstalt. Aufgrund der Sicherheitsüberprüfungen empfiehlt die Organisation Prison Reform Trust Angehörigen, frühzeitig einzutreffen. Bargeld darf Laura lediglich in begrenzter Höhe mitführen – damit lassen sich im gefängniseigenen Laden Snacks und Getränke für sie und den Schauspieler erwerben. Geschenke oder andere Gegenstände darf sie ihm nicht direkt geben. Ob sie etwas für ihn abgeben kann, muss sie vorher mit dem Gefängnis klären. Hält sich ein Besucher nicht an die Regeln, gibt es Sicherheitsbedenken oder werden andere Gäste gestört, kann das Treffen vorzeitig beendet werden. Russell wurde zu zehn Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Mindestens sieben Jahre muss er absitzen, bevor eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung geprüft werden kann. Außerdem steht er lebenslang im Register für Sexualstraftäter. Mit rund 1.300 bis 1.500 Häftlingen gehört das HMP Wandsworth zu den größten Gefängnissen in Großbritannien.

Das Paar ist seit neun Jahren verheiratet und hat drei gemeinsame Kinder. Sogenannte "Conjugal Visits", also unbeaufsichtigte Langzeitbesuche für Ehepartner, sind im britischen Strafvollzug generell nicht zulässig. Reguläre Besuche sind zwar weiterhin möglich, unterliegen allerdings der ständigen Überwachung und strengen Regeln. Gespräche finden immer unter den Augen und Ohren der Beamten statt. Abgesehen von der kurzen Umarmung zu Beginn und am Ende jedes Treffens ist keine körperliche Nähe erlaubt. Für Laura und die Kinder bleibt der Kontakt zu Russell damit für viele Jahre auf diese überwachten Besuche im Gefängnis beschränkt.

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