Theo James bleibt weiter im Rennen um begehrte Bond-Rolle

Eigentlich hatte Theo James (41) das Thema 007 längst abgehakt – doch die Gerüchteküche sieht das anders. Laut Variety gehört der 41-Jährige, den viele aus The White Lotus kennen, weiterhin zum Kreis jener Schauspieler, die für die Nachfolge von Daniel Craig (58) infrage kommen. Der hatte den Agenten 15 Jahre lang gespielt. Wer ihn beerbt, entscheiden die Amazon MGM Studios, die ihre Suche nach dem neuen Bond offiziell bestätigt haben. Regie führt Denis Villeneuve (59), das Drehbuch schreibt Steven Knight (67); einen Starttermin gibt es bislang nicht. Gerüchten zufolge soll der Film Ende 2027 oder Anfang 2028 starten. Pikant: Noch vor wenigen Monaten hatte Theo selbst erklärt, aus einem bestimmten Grund wohl kaum infrage zu kommen.

Im Gespräch mit der britischen GQ sagte er: "Ich bin definitiv zu alt, zum einen. Aber ja, das wäre ein Ort, von dem man nie wieder zurückkehren könnte." Ein so gewaltiges, glamouröses Angebot sei im ersten Moment berauschend, am Ende aber den Preis nicht wert, den seine Familie in Form verlorener Normalität zahlen müsste. Sein Problem ist also weniger die Rolle als das, was an ihr hängt: "Stell dir vor, plötzlich können du und ich nicht mehr auf der Straße laufen", sagte Theo. Schon generell sei er vorsichtig bei Angeboten, die ihm zu viel Berühmtheit einbringen würden. Der Rummel um 007 würde auch seine Frau Ruth Kearney (42) treffen, die er von der Bristol Old Vic Theatre School kennt, sowie die beiden Kinder, geboren 2021 und 2023.

Ob Theo überhaupt noch eine Chance hätte, ist fraglich. Variety führt neben ihm Callum Turner (36), Josh O'Connor, Jack Lowden (36) und Harry Styles (32) auf; zuvor waren bereits Jacob Elordi (29) und Robert Pattinson (40) als 007 im Gespräch. Und was sagen die Wettanbieter? Auf Polymarket liegt Theo unter einem Prozent, vorn steht Jack mit 32 Prozent, vor Callum (24) und Robert (22). Am Alter läge es kaum: Roger Moore (†89), Pierce Brosnan (73) und Timothy Dalton waren bei ihrer Besetzung ebenfalls in den Vierzigern. Erfahrung bringt Theo durch "Die Bestimmung – Divergent", "The Gentlemen" und "The Monkey" mit, für "The White Lotus" wurde er für einen Emmy nominiert. Entscheiden darf allein Amazon MGM.

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Getty Images Theo James, Schauspieler

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Jonathan Paciullo/SIPA/2306271627/ Action Press Theo James bei der Paris Fashion Week

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