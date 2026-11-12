Joe Swash ist auf Reisen: Stacey Solomon gerät unter Druck

Stacey Solomon (37) hat offenbart, wie sehr sie eine Phase ohne ihren Ehemann an ihre Grenzen gebracht hat. Während Joe Swash beruflich in Guatemala unterwegs war, schmiss die Sängerin den Familienhaushalt mit fünf Kindern allein. Bei einem Podcastauftritt mit Moderator Oli Patrick berichtete sie laut Mirror nun, wie belastend diese Zeit für sie war. Besonders die Abende wurden für sie zur Herausforderung: Die Kinder wollten einfach nicht zur Ruhe kommen. Mit Blick auf Joes Abwesenheit sagte sie: "Der Kontrollfreak in mir, ich habe die Kontrolle verloren." Wie sehr sie die Situation mitnahm, zeigte auch ein Stressmonitor, den Stacey vier Tage lang trug. Er zeichnete ihre Werte zu Stress, Erholung und Schlaf auf und machte so sichtbar, wie stark sie die Lage belastete.

Tagsüber sei sie normalerweise gar nicht gestresst, erklärte die Sängerin im Podcast. Die Belastung setze eher in der Nacht ein. Dann müsse sie eigentlich schlafen, sei gedanklich aber schon beim nächsten Tag. Genau das passierte auch in der beschriebenen Situation: "Ich kam an einen Punkt wie den Abend, an dem ich wusste, dass ich schlafen musste, und ich wusste, dass Joe an diesem Tag aus Guatemala zurückkommen würde, während ich direkt wieder zur Arbeit nach Manchester musste. Also wusste ich, dass ich am nächsten Tag noch mehr auf Zack sein musste, um wieder zur Arbeit zu gehen und die Übergabe zu machen. Wenn ich die Kinder dann nicht zum Schlafen bekomme, stresst mich das, weil ich bereits an den nächsten Tag denke und daran, wie ich ihn bewältigen werde. Das ist die einzige Zeit, in der ich nachts gestresst sein könnte."

Um den Druck loszuwerden, setzt Stacey auf eine ganz simple Methode. Statt sich vor dem Zubettgehen mit einem Bad und Ölen zu entspannen, legt sie sich lieber sofort hin. "Ich glaube, das Beste für mich ist, mich einfach hinzulegen und zu schlafen. Auch wenn ich 90 Minuten gebraucht habe, um einzuschlafen, hätte es länger gedauert, ein Bad einzulassen, die Öle hineinzutun, all das zu machen und danach zu versuchen, einzuschlafen. Ich habe das Gefühl, Schlaf ist das beste Geschenk an mich selbst", verriet die Sängerin. Stacey und der Schauspieler sind schon seit den 2010er-Jahren ein Paar. Gemeinsam kümmern sie sich um ihre fünf Kinder und haben daneben auch beide berufliche Verpflichtungen. Dabei hatte Stacey schon vor zwei Jahren einen ganz anderen Grund verraten, warum ihre Ehe mit Joe funktioniert.

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Getty Images Joe Swash und Stacey Solomon bei den NTA's in London, September 2025

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Instagram / staceysolomon Joe Swash und Stacey Solomon mit ihren Kindern im Dezember 2024

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