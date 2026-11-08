Deutscher Starregisseur träumt vom großen Bond-Coup

Edward Berger hat einen großen Wunsch: Der deutsche Starregisseur würde gerne selbst einmal einen James Bond-Film inszenieren. Im Gespräch mit Screen Off Script verriet der gebürtige Wolfsburger nun offen, wie sehr er davon träumt, eines Tages bei einem Abenteuer des britischen Geheimagenten auf dem Regiestuhl zu sitzen. "Ich bin schon mein ganzes Leben lang Fan. Sollten sie jemals einen Regisseur brauchen und ich ein Regisseur sein, der zu diesen Filmen passt: Ich würde dafür brennen!", schwärmte Edward im Interview. Beim kommenden 26. Bond-Film wird sich dieser Traum allerdings noch nicht erfüllen. Zwar galt der Filmemacher laut dem Magazin Filmstarts zunächst als einer der Favoriten für die Regie. Letztlich entschieden sich die Verantwortlichen jedoch für einen anderen Kandidaten: Dune-Regisseur Denis Villeneuve (59) erhielt den Zuschlag.

Allzu sehr scheint Edward die Absage jedoch nicht zu beschäftigen. Im Gespräch mit Screen Off Script betonte er, dass seine beruflichen Ambitionen nicht ausschließlich auf James Bond ausgerichtet seien. Schließlich gebe es noch viele andere Projekte, die er gerne verwirklichen würde. Dass ihm der 007-Traum schlaflose Nächte bereite, verneinte er daher. Stattdessen freue er sich sogar auf den Neustart der Agentenreihe unter der Regie seines kanadischen Kollegen. "Ich finde, er ist ein großartiger Regisseur", lobte Edward Denis im Interview. Der deutsche Filmemacher kann bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Sein Antikriegsdrama "Im Westen nichts Neues" gewann bei den Oscars gleich vier Auszeichnungen. Auch mit seinem 2024 erschienenen Film "Konklave" konnte er bei den Academy Awards große Erfolge feiern.

Vor der Kamera sind für die Zukunft der Agentenreihe noch entscheidende Fragen offen. Daniel Craig (58) verabschiedete sich 2021 mit "James Bond – Keine Zeit zu sterben" von der Rolle und war insgesamt fünfmal als 007 zu sehen. Mittlerweile soll Amazon MGM das Casting für seinen Nachfolger beendet haben. Unter den Kandidaten, die für die begehrte Rolle vorgesprochen haben sollen, waren laut dem Newsletter The InSneider von Hollywood-Insider Jeff Sneider auch Jacob Elordi (29) und Jack Lowden (36). Wer künftig als Bond auftritt und wann der neue Streifen in die Kinos kommt, steht jedoch noch nicht offiziell fest.

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Getty Images Edward Berger, Regisseur

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Getty Images Denis Villeneuve bei CinemaCon 2026 im Dolby Colosseum, Caesars Palace, Las Vegas

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