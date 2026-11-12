Jenny Frankhauser kontert dem "Nur die Schwester von"-Image

Jenny Frankhauser will nicht länger auf ihre Rolle als Halbschwester von Daniela Katzenberger (40) reduziert werden. In einem Instagram-Video blickt der Realitystar auf den eigenen Werdegang zurück. Zu Beginn ist auch eine ältere Aufnahme zu sehen, die Jenny gemeinsam mit Daniela auf dem roten Teppich zeigt. Wegen der berühmten Verwandtschaft seien ihr eigener Name, ihre Persönlichkeit und ihre Träume über Jahre hinweg in den Hintergrund gerückt, schildert Jenny. Doch damit soll nun Schluss sein. Unmissverständlich stellt sie klar: "Ich war nie nur 'die Schwester von'. Ich war die ganze Zeit ich." Die zweifache Mutter betont, dass sie einen ganz eigenen Weg eingeschlagen und ihre Erfolge selbst erarbeitet habe. Heute sei sie stolz auf ihre Entwicklung und auf die Frau, die sie geworden sei.

Wie sehr sie das Image belastet hat, macht Jenny in ihrem Beitrag ebenfalls deutlich: "Jahrelang war ich für viele nur 'die Schwester von' … Als hätte ich keinen eigenen Namen. Keine eigene Persönlichkeit. Keine eigenen Träume. Als wäre mein Wert davon abhängig, mit wem ich verwandt bin." Oft habe sie sich belächelt und unterschätzt gefühlt. Trotz Rückschlägen, Tränen und Zweifeln habe sie aber nicht aufgegeben. Ihr Wert hänge nicht davon ab, dass eine andere Person bekannter sei. In einem Wettkampf mit einer anderen Person habe sie ohnehin nie gestanden. Künftig wolle sie ihren Weg weitergehen – gemeinsam mit den Menschen an ihrer Seite, die sie so schätzen, wie sie ist. Unterstützung bekommt sie von Mama Iris Katzenberger (59). Sie teilte das Video und schrieb dazu: "Wir sind eine Familie und stehen in keinem Wettbewerb. Jeder von uns ist eine eigene Persönlichkeit und das ist gut so. Wir lieben uns und sind unfassbar stolz aufeinander." Daniela selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Aussagen ihrer Halbschwester geäußert.

Das deutliche Statement folgt kurz nach Jennys öffentlicher Abrechnung mit Daniela. Bei der Vorstellung ihres ersten eigenen Parfums in Mannheim hatte sie im Interview mit RTL erklärt, mit ihrer Halbschwester endgültig abgeschlossen zu haben. Als Grund nannte die zweifache Mutter Danielas aus ihrer Sicht fehlendes Interesse an ihren beiden Söhnen. Ihre Neffen habe die Blondine noch nie besucht – nicht einmal dann, wenn sie bei Mutter Iris zu Gast gewesen sei, die nur zwei Straßen entfernt wohnt. Wie groß die Distanz inzwischen sei, verdeutlichte Jenny mit einer weiteren Schilderung: Ihre Kinder hätten Daniela auf einem Foto nicht erkannt. Dass sie auch unabhängig vom prominenten Familiennamen große Erfolge feiern kann, hatte Jenny bereits 2018 bewiesen. Damals nahm sie am Dschungelcamp teil, setzte sich gegen ihre Mitstreiter durch und wurde von den Zuschauern zur Dschungelkönigin gewählt.

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Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Medienpersönlichkeit

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Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger

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