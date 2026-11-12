Nicholas Hoult mischt überraschend im Bond-Rennen mit

Nicholas Hoult (36) mischt überraschend im Rennen um die Nachfolge von Daniel Craig (58) als James Bond mit. Wie Variety nun berichtet, hat der britische Schauspieler bereits einen Screentest für die Rolle des legendären Geheimagenten absolviert. Damit gehört er neben Robert Pattinson (40) zu den Darstellern, die schon vor der Kamera zeigen durften, wie sie sich als neuer 007 schlagen würden. Wann und wo die Probeaufnahmen von Nicholas stattgefunden haben, geht aus dem Bericht des Branchenblatts nicht hervor. Eine Entscheidung über den neuen Geheimagenten ist damit allerdings noch nicht gefallen. Bis die Zuschauer den Nachfolger von Daniel erstmals auf der großen Leinwand erleben, dürfte ohnehin noch einige Zeit vergehen: Der kommende Bond-Film wird derzeit für Ende 2027 oder Anfang 2028 erwartet.

Trotz des Screentests werden die Chancen von Nicholas auf die Rolle auf dem Prognosemarkt Polymarket derzeit eher niedrig eingeschätzt: Die Nutzer geben ihm aktuell gerade einmal eine Wahrscheinlichkeit von drei Prozent. An der Spitze liegt Callum Turner (36) mit 32 Prozent. Dicht dahinter folgt Jack Lowden (36) mit 30 Prozent, während Robert auf 18 Prozent kommt. Josh O'Connor (36) belegt mit zehn Prozent den nächsten Platz. Auch Theo James (41), Jacob Elordi (29) und weitere bekannte Schauspieler wurden bereits mit der begehrten Rolle in Verbindung gebracht. Dabei hat Nicholas in Hollywood schon einiges vorzuweisen: Das Kinopublikum kennt ihn unter anderem als Lex Luthor aus Superman. Der Film spielte weltweit fast 620 Millionen Dollar, umgerechnet etwa 555 Millionen Euro, ein. Darüber hinaus stand der Brite für mehrere X-Men-Filme sowie für "Mad Max: Fury Road" vor der Kamera. Schon als Kind war er in der Komödie "About a Boy" zu sehen.

Auch Robert hat die Probeaufnahmen für den Agentenjob bereits hinter sich. Ende Oktober stellte er sich laut The Hollywood Reporter dem Screentest für die 007-Rolle. Zur gleichen Zeit stand er in der britischen Hauptstadt für "The Batman Part II" vor der Kamera. Neben Robert wurden damals offenbar auch Callum, Jack und Josh als mögliche Nachfolger von Daniel getestet. Wer letztendlich in dessen Fußstapfen treten wird, ist weiterhin unklar. Daniel hatte James Bond in insgesamt fünf Filmen verkörpert. Seinen letzten Auftritt als 007 hatte er 2021 in "Keine Zeit zu sterben". Seitdem wird darüber spekuliert, wer als Nächster die Lizenz zum Töten erhält.

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Getty Images Nicholas Hoult, Schauspieler

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Getty Images Robert Pattinson beim Photocall zu "Primetime" auf den Filmfestspielen von Venedig

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