Tyler Cameron offenbart: Darum plant er noch keinen Antrag

Tyler Cameron (33) hat sich nun dazu geäußert, weshalb er seiner Freundin Tate Madden noch keinen Heiratsantrag gemacht hat. In einem YouTube-Video, das am 12. März veröffentlicht wurde, beantwortete der ehemalige Bachelorette-Kandidat gemeinsam mit seiner Partnerin Fragen der Fans. Der 33-Jährige versicherte, dass er "bald" um Tates Hand anhalten wolle. Daraufhin schüttelte seine Freundin jedoch nur den Kopf und entgegnete: "Es ist immer 'bald'. Es ist immer nur 'bald'." Der Grund für die Verzögerung liegt laut Tyler in einem Streit über das Aussuchen des Verlobungsrings. Er habe Tate vorgeschlagen, gemeinsam zum Ringshopping zu gehen, doch sie wolle dies lieber mit ihrer Mutter und ihren Schwestern erleben.

Tyler erklärte im Video, er habe angenommen, dass er heimlich auf Tates Pinterest-Seite nach Hinweisen auf ihren Traumring suchen sollte. Nach einer Diskussion habe er sie dann direkt zum Ringshopping eingeladen, woraufhin sie sofort ihre Schwester anrufen wollte. Tate stellte klar, dass sie ihm nie vorgeworfen habe, sie nicht zum Ringshopping einzuladen. Sie habe ihm lediglich gesagt, dass er sie nie gefragt habe, welchen Ring sie überhaupt möchte. Tyler versuchte daraufhin zu beweisen, dass er sich durchaus informiert habe und beschrieb den Ring ihrer Träume als einen elongierten Diamanten im Cushion-Schliff auf einem goldenen Band. Als er sie fragte, ob sie einen im Labor gezüchteten oder einen natürlichen Diamanten bevorzuge, antwortete Tate scherzhaft, dass ihr das egal sei: "Ich würde alles lieben. Du könntest mir zu diesem Zeitpunkt einen Lutscher-Ring holen, und ich wäre begeistert." Sie erklärte zudem, dass sie unbedingt verheiratet sein möchte, bevor das Paar Kinder bekommt. Tyler hingegen finde es praktischer, zuerst mit der Familienplanung zu beginnen, da sie zeitlich unter Druck stünden.

Tyler und Tate hatten sich im Jahr 2022 am Set seiner Renovierungsshow "Going Home with Tyler Cameron" kennengelernt. Erst 2024 bestätigte der Reality-TV-Star dann offiziell, dass er die Influencerin datet. Bereits im September deutete Tyler in Jason Tarticks Podcast "Trading Secrets" an, dass die Beziehung "wirklich gut" laufe und sie "definitiv all diese Schritte" in Richtung Ehe machen würden. Der TV-Star hatte seine Romanze lange Zeit aus der Öffentlichkeit herausgehalten, um seine Partnerin vor der medialen Aufmerksamkeit zu schützen und sicherzustellen, dass sie als Paar in einer stabilen Position sind, bevor sie ihre Beziehung öffentlich machen.

Anzeige Anzeige

Instagram / tylerjcameron Tyler Cameron und Tate Madden im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyler Cameron im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tada_itstate Tyler Cameron und Tate Madden, September 2024