Nur 120 Tickets verkauft: Kevin Spaceys Show wurde abgesagt

Kevin Spaceys (67) geplanter Auftritt in Kopenhagen kommt wohl doch nicht zustande. Der Schauspieler hätte am 28. November mit seinem Musikprogramm "Songs & Stories" im Falkonersalen auf der Bühne stehen sollen. Dort wollte er den Zuschauern Songs präsentieren und dazu private Geschichten aus seinem Leben erzählen. Die Show ist jedoch nun ins Wasser gefallen: Die Eventabteilung des Veranstaltungsortes bestätigte der dänischen Zeitung Politiken, dass die Veranstaltung kurzfristig abgesagt wurde. Hintergründe dazu wurden jedoch nicht genannt. Dass das Interesse an der Show nicht riesig war, deutete sich schon vor einiger Zeit an. Vom Verkaufsstart im Juni bis Anfang September wurden offenbar gerade einmal 120 Tickets verkauft. Im Juli soll sich sogar überhaupt nichts mehr getan haben. In diesem Monat kam der Kartenverkauf komplett zum Erliegen, kein einziges Ticket wurde verkauft.

Am Montagmittag war die Veranstaltung noch auf der Website des Falkonersalen zu finden. Wer dort jedoch auf den Button zum Ticketkauf klickte, landete bereits auf einer Seite, die nicht mehr existierte. Für die Buchung des Hollywoodstars war Ganna Voronych zuständig. Sie arbeitet in Dänemark für die ukrainische Ticketplattform Karabas. Im September hatte sie schon erzählt, dass die Nachfrage sehr verhalten sei. "Ja, es steht gerade etwas still. Ich weiß nicht, warum", offenbarte Ganna damals dem dänischen Sender DR. Nachdem die Absage bekannt geworden war, versuchte Politiken, eine Stellungnahme zu erhalten. Die Zeitung wandte sich dafür sowohl an Karabas als auch an Kevins Agenten. Eine Antwort steht aber noch von beiden aus.

Kevins Karriere erlitt 2017 einen massiven Einbruch, nachdem ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden waren. Unter anderem verlor er damals seine Rolle als Frank Underwood in der Netflixserie House of Cards, was für ihn auch mit rechtlichen Folgen einherging. Im Juli 2023 wurde der Oscarpreisträger jedoch in einem britischen Prozess freigesprochen. Dort ging es um Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen vier Männer. Im März 2026 schloss er in einem weiteren Verfahren außerdem Vergleiche mit drei Männern. Ende 2025 hatte der Schauspieler öffentlich darüber gesprochen, welche schweren persönlichen und finanziellen Folgen das alles für ihn hatte.

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Getty Images Kevin Spacey vorm Gericht in London im Juli 2023

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Kevin Spacey (Frank Underwood) und Robin Wright (Claire Underwood) bei "House of Cards"

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