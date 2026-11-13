Nach Trennung: Katie Price und Ex Lee treffen sich wieder

Katie Price (48) will ihren Noch-Ehemann Lee Andrews am kommenden Mittwoch in Dubai wiedersehen. In der Podcastfolge "Yes I Am Going Back To Dubai" kündigte die fünffache Mutter an, in die Vereinigten Arabischen Emirate zu fliegen, wo Lee lebt. Es soll ihr erstes persönliches Treffen seit der Trennung sein. Im Gespräch mit ihrer Schwester Sophie sagte Katie: "Am Mittwoch, ja, fliege ich nach Dubai. Ich lasse mir etwas Filler in den Po spritzen, lasse etwas im Gesicht machen und werde Lee sehen. So, damit gibt es keine Spekulationen, ihr habt es hier gehört." Damit bestätigte sie das Treffen, ließ aber offen, ob sie und Lee ihrer Beziehung noch eine Chance geben wollen.

"Natürlich werde ich Lee sehen", betonte Katie im Podcast noch einmal. Ursprünglich hatte sie für die Reise ein sogenanntes Fox-Eye-Lifting ins Auge gefasst. Den Eingriff verschob sie jedoch auf Februar, wenn ihr Boxkampf hinter ihr liegt. Für diesen Aufenthalt plant sie Filler am Po, Behandlungen im Gesicht und weitere Injektionen. Wie The Sun berichtete, hatten sich Katie und Lee im September nach acht Monaten Ehe getrennt. Rund zwei Monate später sehen sie sich damit ausgerechnet in der Stadt wieder, in der sie geheiratet haben. Zuletzt soll Lee einem Mann gedroht haben, der mit Katie geflirtet hatte. Gleichzeitig soll er selbst auf einer Datingapp unterwegs sein.

Schon einige Wochen vor der Ankündigung im Podcast hatte Katie mit ihrem Ehering für Spekulationen gesorgt. Sie zeigte sich mehrmals mit dem Ring am Finger und folgt Lee inzwischen wieder auf Instagram. Auch Lee reagierte auf mehrere ihrer Beiträge. So gab er einem Foto der Weihnachtswunschliste ihres Sohnes Harvey (24) und einem gemeinsamen Post von Katie und ihrer Tochter Princess ein Like. Ob die beiden in Dubai auch über ihre gemeinsame Zukunft sprechen wollen, verriet Katie im Podcast nicht. Eine Versöhnung haben Katie und Lee bislang nicht bestätigt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price bei den Sky Women in Film and TV Awards 2023 im London Hilton Park Lane

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

Anzeige Anzeige