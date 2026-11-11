Traum geplatzt: "Bauer sucht Frau"-Andi schickt Frauen weg

Für Johanna und Chiara endet das Abenteuer Bauer sucht Frau schneller als gedacht. Mutterkuhhalter Andi hatte beide Frauen zur Hofwoche auf seinen Hof eingeladen. Entsprechend groß war ihre Vorfreude auf das gemeinsame Kennenlernen. Doch bereits auf der Weide nimmt die Begegnung eine unerwartete Wendung: Noch bevor die Hofwoche richtig beginnen kann, beendet der Landwirt das Kennenlernen abrupt und schickt beide Kandidatinnen überraschend wieder nach Hause. "Ich will auf jeden Fall zu 100 Prozent ehrlich mit euch sein. Und deswegen muss ich euch sagen, dass unsere gemeinsame Zeit für beide von euch hier endet", erklärt Andi den beiden. Damit platzt nicht nur der Traum von Johanna und Chiara von einer romantischen Zeit auf dem Hof. Auch für den Bauern selbst ist die Suche nach der großen Liebe in der Kuppelshow damit vorzeitig vorbei.

Chiara kann kaum fassen, was gerade passiert ist. "Ich bin grad ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Ich bin sehr überrascht. Das war auf gar keinen Fall irgendwie absehbar oder vorhersehbar gewesen", schildert sie ihre Gefühle in der Sendung. Vor allem der Zeitpunkt der Absage ärgert sie, schließlich sind beide Frauen extra für die Hofwoche angereist. "Für mich wäre es einfach schön gewesen, das früher zu erfahren. Es wirkt für mich unehrlich", kritisiert Chiara. Mit deutlichen Worten fügt sie hinzu: "Dass er uns dann trotzdem so lange warten lässt, ist schon ein bisschen unfair, uns diese Zeit zu klauen." Auch Johanna kann ihre Enttäuschung kaum verbergen. Sie findet es schade, dass sie keine Gelegenheit erhalten hat, den Landwirt besser kennenzulernen. Mit einem derart überraschenden Ende hatte sie keineswegs gerechnet. Eher hätte sie erwartet, dass Andi sich lediglich gegen eine der beiden Frauen entscheidet, statt gleich beide auf einmal fortzuschicken.

Andi selbst erklärt, dass er den Frauen keine falschen Hoffnungen machen wollte. Für ihn habe bereits festgestanden, dass sich keine Beziehung entwickeln könne. "Das finde ich euch gegenüber nicht fair und deswegen sage ich euch das auch schon hier und jetzt", begründet er seinen Schritt. Wie er selbst zugibt, fiel ihm diese Entscheidung alles andere als leicht. Vor dem Gespräch hatte er großen Respekt und verspürte sogar Angst. Die schwierige Situation beschäftigte ihn so sehr, dass sie ihn sogar um den Schlaf brachte. Nach der Aussprache falle ihm nun aber "so ein bisschen ein Stein" vom Herzen, wie der Bauer verrät. Beim Abschied ist es Andi wichtig, dass seine Absage nicht als Abwertung verstanden wird. "Ihr seid tolle Mädels. Das steht außer Frage. Nur leider passt es halt mit mir nicht. Das ist halt so im Leben", sagt er zu Johanna und Chiara.

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RTL Andi und seine Hofdamen, "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Mutterkuhhalter Andi, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

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