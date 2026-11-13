Bauer Daniel reagiert auf sein Verhalten beim Scheunenfest

Bei Bauer sucht Frau sorgte Daniel mit seinem Auftreten beim Scheunenfest für reichlich Gesprächsstoff. Jetzt blickt der Bio-Ackerbauer aus der Oberpfalz im Interview mit Promiflash auf die turbulenten Momente zurück und zeigt sich dabei selbstkritisch. Als er die Szenen zum ersten Mal im Fernsehen sah, konnte er sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Gleichzeitig gesteht der Landwirt, dass ihn die Entscheidung für seine Hofwochen-Begleiterinnen damals ziemlich aus dem Konzept gebracht hatte. "Als ich die Szenen zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Ich war damals ziemlich aufgeregt und mit der ganzen Situation etwas überfordert. So kenne ich mich selbst eigentlich gar nicht", erklärt Daniel. Bereuen möchte er seine Teilnahme an der Kuppelshow aber nicht: "Im Nachhinein hätte ich manches vielleicht anders gemacht, aber es war eine außergewöhnliche Erfahrung, und ich bin froh, dass ich dabei sein durfte."

Im Gespräch mit Promiflash äußert sich der Bauer auch zu seiner Oma. Als Daniels ausgewählte Kandidatinnen auf dem Hof eintrafen, machte die Seniorin aus ihrer Skepsis keinen Hehl. Die beiden "Blondinen" seien ihr zu professionell, ließ sie deutlich durchblicken. Daniel nimmt ihr die kritischen Worte jedoch nicht übel. Vielmehr erkennt er darin ihre Sorge um ihn. "Meine Oma meint es nur gut mit mir und möchte natürlich, dass ich die richtige Frau finde. Sie hat ihre eigenen Vorstellungen und sagt auch ganz offen, was sie denkt. Das schätze ich an ihr", betont der Landwirt. Bei der Liebe will er sich von ihr allerdings nicht reinreden lassen. "Am Ende muss ich aber selbst entscheiden, welche Frau zu mir passt", stellt Daniel unmissverständlich klar.

Für Aufregung beim Scheunenfest sorgte Daniel mit einer überraschenden Ankündigung. Zunächst hatte er seine Entscheidung noch hinausgezögert, doch schließlich verkündete er vor allen vier Bewerberinnen: "Es gibt aber eine Favoritin, der ich den Druck dann schon mal wegnehmen will und die sicher dabei sein wird. Meine momentane Favoritin ist die Annika." Während Annika aufatmete, kippte bei den anderen Frauen die Stimmung. Julia sprach offen an, dass jede weitere eingeladene Kandidatin nach diesen Worten nur noch die zweite Wahl wäre. Im Einzelinterview hatte Julia ihre Zweifel deutlich gemacht: "Ich bin mir unsicher, ob ich überhaupt noch mitkommen möchte, weil ich keine zweite Wahl mehr sein will. Das hab ich schon oft genug mitgemacht." Auch Hannah hatte Daniels Aussage getroffen. Seine Unentschlossenheit hatte sie zudem "nicht so sympathisch" gefunden. Dennoch reiste sie als zweite Hofdame zu Daniel.

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel, "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL Hannah, Daniel und Annika, "Bauer sucht Frau", 2026

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