Russell Brand ließ König Charles beim Handschlag nicht los

Auf dieses Aufeinandertreffen dürfte König Charles III. (77) heute nur ungern zurückblicken. 2010 begegnete der heutige Monarch – damals noch als Prinz von Wales – bei den Pride of Britain Awards im Londoner Grosvenor House Hotel dem Comedian Russell Brand (51). Wie die Daily Mail berichtet, soll Brand die Hand des Royals bei der Begrüßung auffällig lange nicht losgelassen haben, sodass Charles sichtlich versuchte, sich aus dem Griff zu lösen und auf Abstand zu gehen. Russell schilderte die unangenehme Situation später selbst: "Ich sah für einen Moment etwas in seinen Augen, als wir uns die Hände schüttelten, als hätte er erkannt: 'Das ist dieser verrückte Comedian.' Und er versuchte irgendwie, wegzukommen." Loslassen wollte der Schauspieler aber trotzdem nicht. "Ich hatte ihn ziemlich fest im Griff. Ich hielt ihn fest und dachte: 'Das ist mein Moment. Ich lasse ihn noch nicht los.' Es gab einen Moment, in dem er zurückzuweichen versuchte, und ich hörte, wie sein Handgelenk ein wenig knackte", gab er zu.

Dass die Geschichte rund um den Handschlag aktuell wieder aufgegriffen wird, hat einen ernsten Anlass: Russell wurde wegen einer Vergewaltigung sowie dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen und vom Southwark Crown Court zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Laut Daily Mail wird der Brite voraussichtlich rund zwei Drittel dieser Strafe hinter Gittern absitzen müssen. Zunächst wurde er im Gefängnis HMP Wandsworth untergebracht; ob zu einem späteren Zeitpunkt eine Verlegung in eine auf Sexualstraftäter spezialisierte Einrichtung erfolgt, ist derzeit noch offen. Die Metropolitan Police teilte außerdem mit, dass sich weitere Menschen mit Informationen oder möglichen Vorwürfen gemeldet hätten. Das sei sowohl während des Prozesses als auch nach dem Schuldspruch und der Verkündung des Strafmaßes geschehen. Die Angaben würden im Zuge der laufenden Ermittlungen geprüft. Zudem wird gegen Russell bereits wegen Vergewaltigungsvorwürfen zweier weiterer Frauen ermittelt. Dazu wurde er unter Vorbehalt befragt.

Während seiner jahrzehntelangen Laufbahn als Comedian, Moderator und Hollywood-Schauspieler verkehrte Russell regelmäßig in prominenten Kreisen. So kreuzten sich seine Wege nicht nur mit Charles, sondern auch mit der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96). Zudem ergab sich ebenfalls 2010 noch eine weitere Berührung mit der britischen Königsfamilie. Herzogin Meghan (45) war damals in der Komödie "Get Him to the Greek" zu sehen. Darin spielte sie einen Partygast namens Tatiana. In einer kurzen Szene, die so im Drehbuch vorgesehen war, küsste sie Russells Figur Aldous Snow. Meghan stand zu diesem Zeitpunkt noch unter dem Namen Meghan Markle vor der Kamera. Im Abspann des Films wurde sie für ihre kleine Rolle nicht genannt. Die Herzogin steht in keinerlei Verbindung zu den Straftaten des Schauspielers. Zudem gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sie von diesen gewusst haben könnte.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Russel Brand und König Charles III.

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Getty Images Russell Brand verlässt am 30. Oktober 2026 das Southwark Crown Court in London während seines Prozesses

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