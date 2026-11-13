Stacey Solomon erklärt, warum sie ihren Ehering oft abnimmt

Stacey Solomon (37) räumt mit den Spekulationen um ihren fehlenden Ehering auf. Gemeinsam mit ihrem Partner Joe Swash war die Sängerin jetzt in der BBC-Sendung "The One Show" zu Gast und sprach dort offen über ihren fehlenden Schmuck. Bei Gartenarbeiten und anderen schmutzigen Aufgaben lege sie ihre Ringe regelmäßig ab. Die fünffache Mutter steckt dabei schon mal mit den Händen in einem schlammigen Teich oder muss Hinterlassenschaften vom Boden entfernen. Um ihre wertvollen Schmuckstücke dabei nicht zu beschädigen oder zu verlieren, trägt sie im Alltag deshalb häufig günstige Ersatzringe. Mit dieser Erklärung reagierte Stacey auf die jüngsten Trennungsgerüchte. Mehrere Auftritte ohne Ring hatten Spekulationen über mögliche Spannungen zwischen Stacey und Joe ausgelöst. Das Paar zeigte sich nun jedoch gemeinsam im TV. Eigentlich waren sie in die Show gekommen, um die neue Staffel ihrer BBC-Realityshow "Stacey & Joe" vorzustellen.

"Mich würden die Gerüchte nicht stören, aber das ist nicht einmal mein echter Verlobungsring. Ich trage ständig falsche, weil ich meine Hände buchstäblich in einem schlammigen Teich habe oder Kot vom Boden wegmache ... Deshalb nehme ich meine Ringe ständig ab", stellte Stacey in der Sendung klar. Anschließend wies die Sängerin auf einen Unterschied im Umgang mit ihr und Joe hin: "Es ist egal, wo ich bin oder was ich mache, aber niemanden interessiert es, ob du deinen Ring trägst, oder?" Joe nahm die Bemerkung mit Humor und antwortete. "Weil ich ihn nicht abnehme. Ich liebe dich, ich behalte ihn an! Ich will nicht, dass du dich deswegen schlecht fühlst, aber du weißt schon", entgegnete Joe. Schon zuvor hatte Moderator Ben Shephard Stacey in "This Morning" mit den Gerüchten und ihrem fehlenden Ring konfrontiert. Damals wich die Sängerin der Frage allerdings aus und meinte nur, sie habe ihn womöglich für den Toilettengang abgelegt.

Stacey und Joe sind bereits seit 2016 ein Paar. Im Juli 2022 feierten sie auf ihrem Anwesen Pickle Cottage im Kreis ihrer Familie und Freunde eine große Hochzeitszeremonie. Rechtlich gültig ist die Verbindung allerdings nicht, denn die Ehe wurde nie offiziell registriert. Ursprünglich hatten die beiden vor, diesen formalen Schritt zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Inzwischen leben Stacey und Joe mit einer großen Patchworkfamilie zusammen. Ihre gemeinsamen Kinder heißen Rex, Rose und Belle. Außerdem brachte Stacey ihre beiden älteren Söhne Zachary und Leighton aus früheren Beziehungen mit in die Familie. Joe ist auch Vater eines Sohnes namens Harry. Einblicke in ihr Familienleben geben die beiden in ihrer Realityshow "Stacey & Joe", deren neue Staffel sie in "The One Show" präsentierten.

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Getty Images Stacey Solomon bei den National Television Awards am 10. September 2025 in der Londoner O2 Arena

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Getty Images Stacey Solomon und Joe Swash werben in einem Londoner Park für die LTA-Kampagne "Fancy a Knockabout"

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