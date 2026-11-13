Verwechslungsgefahr: Diese Bauern sehen sich sehr ähnlich

In der 22. Staffel von Bauer sucht Frau können Zuschauer schnell durcheinanderkommen: Zwei Landwirte sehen sich zum Verwechseln ähnlich und heißen auch noch fast gleich. Wie RTL bei der Vorstellung der neuen Kandidaten zeigt, gehen in diesem Jahr Chris und Christian auf Partnersuche. Die beiden Junggesellen haben einiges gemeinsam: Beide tragen kurze Haare und eine Brille und hoffen darauf, in der Kuppelshow des Senders die große Liebe zu finden. Auch beim Alter liegen sie dicht beieinander: Chris ist 31, Christian 30 Jahre alt. Auseinanderhalten lassen sie sich unter anderem anhand ihrer Herkunft. Chris lebt und arbeitet in Niedersachsen, Christian stammt aus Unterfranken in Bayern. Trotz der Entfernung zwischen ihren Heimatregionen haben die Männer neben der ähnlichen Optik noch eine weitere Gemeinsamkeit: Bei beiden schlägt das Herz für die ökologische Landwirtschaft.

Chris ist Teil einer Hofgemeinschaft und betreibt dort einen Bio-Milchviehbetrieb. Auf 220 Hektar Grün- und Ackerland kümmert er sich um 70 Milchkühe. Doch damit nicht genug: Auf seinem Hof leben außerdem Schafe, Schweine, Hühner, Gänse und Katzen. Christian betreibt die Landwirtschaft hingegen nur im Nebenerwerb. Hauptberuflich ist er als Maschinenbauingenieur tätig. Trotzdem bewirtschaftet er gleich zwei Bio-Höfe mit insgesamt 52 Hektar Acker- und Grünland, Wald und Streuobstwiesen. Zu seinen Tieren zählen acht Rinder und ein Hund. Bei der Partnersuche hat Chris klare Vorstellungen: Er wünscht sich eine Frau, die er verwöhnen kann, die ihm aber auch mal eine deutliche Ansage macht. Über sich selbst verrät er mit einem Augenzwinkern: "Mit mir kann man Pferde stehlen – oder Kühe!" Christian betont hingegen, wie wichtig ihm Nachhaltigkeit ist: "Ich bin Fan davon, sehr naturbelassen zu sein und mit der Natur zu arbeiten, weil ich meinen ökologischen Fußabdruck möglichst klein halten will."

Chris bewohnt allein eine Wohnung im alten Haupthaus des Hofes. Gesellschaft fehlt ihm dort jedoch nicht: Auf dem Gelände leben außerdem acht weitere Erwachsene und ein Kind. Da die landwirtschaftliche Arbeit viel Zeit in Anspruch nimmt, legt der Landwirt großen Wert darauf, seine freie Zeit bewusst zu gestalten. Dann trifft er sich mit Freunden, geht schwimmen oder zieht auch mal zum Feiern los. Zum Kuscheln hat er bislang vor allem seine Kühe. Über die Show hofft er nun, eine Partnerin zu finden, die seine Tierliebe teilt. Christian ist seit zwei Jahren Single. Er vermisst die Zweisamkeit, den gegenseitigen Rückhalt und das Gefühl, sich auf einen Menschen freuen zu können. Der Ingenieur kuschelt gern und würde seine Partnerin gerne mit romantischen Abenden am Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel überraschen. Sich selbst beschreibt er als "herzensguten Menschen" mit einer weichen und einer starken Seite. Langfristig wünscht er sich eine Ehe, Kinder und ein glückliches Familienleben auf dem Hof. In seiner Freizeit wandert er, fährt Mountainbike oder schraubt an Oldtimertraktoren.

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RTL / Stefan Gregorowius, RTL / Stefan Gregorowius Collage: Christian und Chris von "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Christian und Sarah, "Bauer sucht Frau" , 2026

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