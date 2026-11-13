"Keine Gefühle": Promihof-Kevin erteilt Julia eine Abfuhr

Kevin Njie (30) möchte auf dem Promihof Vanessa Brahimi weiter kennenlernen und schließt eine gemeinsame Zukunft mit Julia Römmelt (32) aus. In der sechsten Folge werden Kevin und Vanessa gemeinsam zur Hofwache eingeteilt. Die Influencerin ist davon zunächst wenig begeistert und hält Abstand. Im Laufe der Nacht kommen die beiden aber doch ins Gespräch. Kevin versichert Vanessa, dass zwischen ihm und Julia nichts mehr gelaufen sei, seit er Vanessa nähergekommen ist. "Ich habe keine Gefühle für sie", sagt er über Julia. Vanessa ist bereit, ihm noch eine Chance zu geben, erwartet von ihm aber, dass die Spielchen aufhören.

Vanessa erklärt Kevin, warum sie die Situation so mitgenommen hat: Sie habe ihn sehr gern und wolle sich künftig auf ihn verlassen können. "Mach bitte keine Faxen", bittet sie ihn in der Sendung. Kevin versichert ihr daraufhin: "Ich tanz jetzt erst mal nicht auf zwei Hochzeiten." Vanessa macht ihm mit einer Anspielung auf das Ausmisten auf dem Hof klar, was sie von einem weiteren Hin und Her hält: "Wenn ich das bereue, mach ich dir das Leben zur Hölle. Ich miste dich aus", kündigt sie an.

Im Gespräch mit Fabian Hesdahl hatte Kevin kurz zuvor noch ganz anders geklungen. Damals scherzte er über einen Dreier und fragte Fabian, ob es frech wäre, die Idee anzusprechen. Anschließend räumte er ein, dass er nicht wisse, ob er bei Vanessa bleiben oder sich wieder Julia zuwenden solle. Bei der Hofwache legt er sich nun fest: Er möchte Vanessa besser kennenlernen. Ob er sich an seine Zusage hält, muss sich im weiteren Zusammenleben auf dem Hof zeigen. "Der Promihof" – ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Kevin Njie und Julia Römmelt

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RTLZWEI Kevin Njie und Vanessa Brahimi albern herum, "Der Promihof" 2026

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