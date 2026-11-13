Hofdame Hannah freut sich über den "Bauer sucht Frau"-Fame

Für Hofdame Hannah hat sich der Alltag innerhalb weniger Tage deutlich verändert. Seit am 9. November die 22. Staffel von Bauer sucht Frau gestartet ist, steht die Hamburgerin plötzlich im Rampenlicht. Hannah Biastoch ist 25 Jahre alt und wirbt in der RTL-Kuppelshow um das Herz von Biobauer Daniel. Jetzt flimmert sie selbst über die Bildschirme und taucht sogar in Zeitschriften auf. Diese ungewohnte Aufmerksamkeit löst bei ihr vor allem Freude und starke Emotionen aus. Wie sehr sie diese neue Situation bewegt, schilderte die 25-Jährige nun auf Instagram: "Sich plötzlich selbst im Fernsehen zu sehen, in Zeitschriften wiederzufinden und Teil von etwas zu sein, das so viele Menschen verfolgen, ist einfach ein unglaublich überwältigendes Gefühl." Dass die Sendung von so vielen Zuschauern verfolgt wird und sie nun selbst zu den Teilnehmern gehört, ist für Hannah ein besonderes Erlebnis.

Mit einem Auftritt im Fernsehen oder Bildern von sich in Zeitschriften hätte Hannah früher kaum gerechnet. Umso unwirklicher kommt ihr die aktuelle Lage noch immer vor. "Was vor einiger Zeit noch so weit weg schien, wird gerade Stück für Stück Realität", schreibt sie auf Instagram. Zugleich blickt die Hofdame positiv auf die kommenden Wochen: "Ich bin unglaublich dankbar für diese Erfahrung und gespannt auf alles, was noch kommt." Doch nicht alle Reaktionen auf ihren TV-Auftritt fallen positiv aus. Neben viel Zuspruch muss sich Hannah auch Kritik anhören. Einige Zuschauer vermuten, dass sie vor allem wegen der öffentlichen Aufmerksamkeit bei "Bauer sucht Frau" mitmacht. In diesem Zusammenhang wurde offenbar auch ihr bisher kaum bespieltes Instagram-Profil thematisiert. Dazu stellte die Hamburgerin klar: "Diesen Account gibt es schon seit 2015. Ich habe bisher einfach nur nichts gepostet." Damit erklärt Hannah, warum auf ihrem schon lange bestehenden Profil bislang keine Beiträge zu sehen waren.

Schon zuvor hatten Hannah und ihre Mitbewerberin Annika unter den Fans von "Bauer sucht Frau" für Gesprächsstoff gesorgt. Einige Zuschauer bezweifelten, dass bei den beiden Hofdamen tatsächlich das Interesse an Daniel im Vordergrund steht. Stattdessen unterstellten sie den Hofdamen, vor allem auf Bekanntheit aus zu sein. Andere Fans hielten dagegen und nahmen Hannah und Annika gegen die Vorwürfe in Schutz. Beweise dafür, dass eine der beiden tatsächlich nur wegen des möglichen Fames an der Sendung teilnimmt, gibt es nicht. Im Mittelpunkt der 22. Staffel steht für Hannah weiterhin die Frage, ob sich zwischen ihr und Daniel eine Liebesgeschichte entwickeln kann. Der Biobauer hofft in der RTL-Kuppelshow darauf, an der Seite einer Frau sein Glück zu finden. Währenddessen erlebt Hannah, wie es ist, wenn das eigene Auftreten im TV von einem großen Publikum verfolgt und in den sozialen Medien diskutiert wird.

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Instagram / hannah.biastoch Hofdame Hannah Biastoch von "Bauer sucht Frau"

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Foto: RTL / Stefan Gregorowius Daniel, Amelie, Annika, Hannah, Julia bei "Bauer sucht Frau" 2026

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