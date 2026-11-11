Nach Kritik: Iris Katzenberger setzt klares Familienzeichen

Iris Katzenberger (59) stellt sich öffentlich hinter ihre Familie. Mit einem Beitrag in ihrer Instagram-Story reagierte der Realitystar jetzt auf einen Vorwurf: Eine ihrer Töchter werde nur über ihre berühmte Verwandtschaft wahrgenommen und finde selbst kaum Beachtung. Iris widersprach, indem sie eine Montage aus Videoclips repostete, die ihre Tochter Jennifer Frankhauser zuvor geteilt hatte. Darin ist Jenny bei öffentlichen Auftritten, in Interviews und bei Dreharbeiten zu sehen. Aber auch ganz private Alltagsmomente haben es in den Clip geschafft. Dazu fand die Mama klare Worte: "Wir sind eine Familie und stehen in keinem Wettbewerb, jeder von uns ist eine eigene Persönlichkeit und das ist gut so... wir lieben uns und sind unfassbar stolz aufeinander", schrieb sie zu dem Video und packte einige Herzemojis dazu.

Die Montage beginnt mit einer abwertenden Aussage, die in dem Video eingeblendet wird: "Sie ist nur die Schwester von... für sie interessiert sich niemand!" Darauf folgen viele fröhliche und selbstbewusste Momente der Familienmitglieder. Damit war das Thema für Iris aber noch nicht erledigt. Nur wenige Minuten später legte die dreifache Mutter mit einem weiteren Video, welches mit KI generiert wurde, nach. Darin behauptet sich eine Frau in einer dramatischen Fantasieszene gegen eine aufgebrachte Menschenmenge, die sie mit Steinen bewirft. Die passende Botschaft lieferte Iris gleich mit: "Und egal wieviele verlogene Ratten noch aus ihren Löchern gekrochen kommen ... wir halten zusammen", stellte sie klar.

Die Beiträge kommen zu einer Zeit, in der es zwischen Iris' Töchtern Jennifer Frankhauser (34) und Daniela Katzenberger (40) kriselt. Zwischen den beiden Schwestern herrschte zuletzt Funkstille. Beide stehen seit Jahren in der Öffentlichkeit. Daniela ist seit Langem regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Jenny gewann 2018 die Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und wurde so einem großen Publikum bekannt. Iris selbst hatte sich zu dem Streit ihrer erwachsenen Töchter zuletzt zurückhaltend geäußert. Im Oktober wollte ein Follower wissen, wie sie mit dem Konflikt umgeht. Für eine der beiden Partei zu ergreifen, kommt für die Mutter demnach nicht infrage. Ganz aufgegeben hat Iris ihre Familie trotz des Zerwürfnisses aber offenbar nicht: Sie hielt an der Hoffnung fest, dass eines Tages wieder alle gemeinsam an einem Tisch zusammenkommen. Ob sich Jennifer und Daniela inzwischen wieder angenähert haben, ließ die Social-Media-Bekanntheit in ihren aktuellen Beiträgen allerdings offen.

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Imago Iris Katzenberger beim "Promi Big Brother" Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger

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