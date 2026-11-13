Streit mit Vater in Show: Laura Blond schießt gegen Yeliz

Da fliegen die Fetzen – und das nicht nur vor laufenden Kameras! Nach dem heftigen Streit zwischen Yeliz Koc (33) und ihrem Vater Savaş in der Show "Prominent verwandt" meldet sich nun Laura Maria Lettgen (31) alias Laura Blond zu Wort. Auf Instagram erhebt die Realitydarstellerin schwere Vorwürfe gegen Yeliz. Besonders sauer stößt ihr auf, dass diese ihren Vater vor laufenden Kameras dazu aufgefordert hatte, sie zu schlagen. Laura kann sich vorstellen, dass die 33-Jährige ihn damit ganz bewusst provozieren wollte, um bei den Zuschauern einen bestimmten Eindruck von der Situation zu hinterlassen. Mit ihrer Meinung hält die Influencerin jedenfalls nicht hinterm Berg: "Den eigenen Vater vor laufenden Kameras dazu aufzufordern, einem eine reinzuhauen, ist für mich der absolute Tiefpunkt, den ein Mensch erreichen kann", schreibt sie. Darüber hinaus wirft sie Yeliz vor: "Aber na ja, wenn man sonst überhaupt nicht unterhalten kann, muss man ja irgendwie für Aufmerksamkeit sorgen."

Auch die Kommentare anderer Nutzer unter einem Instagram-Beitrag auf dem offiziellen Show-Account stoßen Laura sauer auf: "Ich kann die ganzen Kommentare unter dem letzten Post zu 100 % nicht nachvollziehen. Ich weiß, unter welchem Druck man bei solchen Shows steht und wie gezielt manche Protagonisten bestimmte Situationen für sich ausnutzen." Ihr Fazit fällt entsprechend deutlich aus: "Wer seinen eigenen Vater vor laufenden Kameras dazu auffordert, ihm 'eine rein zu hauen', weiß ganz genau, welche Reaktion er damit provozieren und welches Bild er nach außen erzeugen kann." Einen Freifahrtschein für Savaş bedeutet das allerdings nicht. Laura betont, dass sie sein Verhalten keineswegs verteidigen wolle und es ebenfalls daneben finde. Trotzdem stellt sie klar: "Das dem eigenen Vater antun zu wollen (auch bei vorherigem Fehlverhalten) ist für mich einfach too much. Sein Leben wäre ab dem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht mehr dasselbe gewesen."

Zur Eskalation zwischen Vater und Tochter war es bereits in der ersten Folge von "Prominent verwandt" gekommen. Die anderen Teilnehmer hatten sich zu diesem Zeitpunkt schon in ihre Schlafräume zurückgezogen, doch Savaş dachte offenbar noch nicht ans Schlafengehen. Stattdessen unterhielt er sich weiter mit Eva-Maria, der Mutter von Jana-Maria Herz (34) – und das offenbar ziemlich lautstark. Yeliz kam deshalb nach unten und bat ihren Vater mehrfach darum, leiser zu sein. Als sie schließlich einen strengeren Ton anschlug, verlor Savaş die Fassung. Wütend kam er ihr mit seinem Gesicht bedrohlich nahe und warnte sie, ihn nicht noch einmal anzuschreien. Yeliz ließ sich davon jedoch nicht einschüchtern und blieb standhaft. Stattdessen forderte sie ihren Vater vor den Kameras auf, sie zu schlagen. Genau an diesem Moment entzündet sich nun Lauras Kritik.

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Collage: Imago, RTL Collage: Laura Maria Lettgen und Yeliz Koc

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RTL Savaş Koc und Yeliz Koc in "Prominent verwandt", 2026

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