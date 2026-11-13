Russell Brand soll in Haft unter Suizidbeobachtung stehen

Russell Brand (51) soll nach seiner Verurteilung im Londoner Gefängnis HMP Wandsworth unter Suizidbeobachtung stehen. Wie Radar Online berichtet, stufen die Verantwortlichen den Schauspieler und Komiker aktuell als potenzielle Gefahr für sich selbst ein. Deshalb sollen Vollzugsbeamte ihn rund um die Uhr überwachen. Zudem soll Russell hinter Gittern Todesdrohungen erhalten haben. Neben seinem psychischen Zustand stehe daher auch seine persönliche Sicherheit besonders im Fokus. Ein Gefängnisinsider erklärte gegenüber dem Portal, weshalb diese Schutzmaßnahme getroffen worden sein soll: "Jemand in Brands Lage müsste besonders in der frühen Phase der Haft sorgfältig überwacht werden. Er steht jetzt im Grunde unter Suizidbeobachtung, da er als hohes Risiko für sich selbst eingestuft wird." Der Brite war zuvor zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden.

Der Informant nannte außerdem mögliche Gründe, die die Situation für den Comedian zusätzlich erschweren könnten: "Die Kombination aus einer langen Haftstrafe, intensiver öffentlicher Aufmerksamkeit und einer ungewohnten Umgebung kann enormen psychischen Druck erzeugen. Die Gefängnisbehörden müssen mögliche Bedenken hinsichtlich seiner psychischen Gesundheit und persönlichen Sicherheit prüfen, und momentan wird er rund um die Uhr überwacht." Am 5. November war Russell wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden. Am 9. November verkündete das Gericht schließlich das Strafmaß. Die Vergewaltigung soll sich im Jahr 2009 ereignet haben. Die drei sexuellen Übergriffe fanden zwischen 2004 und 2009 statt. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen sowie dem Vorwurf eines versuchten unsittlichen Angriffs wurde er freigesprochen.

Wie Russell seine ersten Stunden hinter Gittern verbracht haben soll, berichtete kürzlich Page Six. Demnach soll er sich während der ersten 24 Stunden in HMP Wandsworth überwiegend allein in seiner Zelle aufgehalten und diese nur selten verlassen haben. In der Gefängnisbibliothek habe er sich eine Bibel sowie mehrere Gebetbücher ausgeliehen. Seinen Alltag gestalte der Brite dem Bericht zufolge unter anderem mit Lesen, Meditation und Gebeten. Ein Informant beschrieb Russell gegenüber dem Portal als verängstigt. Gleichzeitig bemühe er sich jedoch, nach außen hin ruhig und würdevoll aufzutreten. Seine rechtliche Vertretung hat diese Angaben bislang nicht bestätigt. Auf Anfrage des Mediums wollte sich sein Anwalt nicht dazu äußern. Auch zu den Berichten über eine mögliche Suizidbeobachtung und die angeblichen Todesdrohungen gibt es bisher keine offizielle Stellungnahme.

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Getty Images Russell Brand trifft zum Prozess am Southwark Crown Court in London ein, 28. Oktober 2026

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