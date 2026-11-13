Einbruch in Haus: Schock für Chris Hemsworth und Elsa Pataky

Es ist ein Schockmoment für Chris Hemsworth (43) und seine Partnerin Elsa Pataky (50). Am vergangenen Mittwoch sind vier maskierte Männer in das Luxusanwesen des Hollywoodstars und seiner Frau eingedrungen. Das Grundstück der Familie liegt in Broken Head, einem Ort südlich von Byron Bay im australischen Bundesstaat New South Wales. Wie TMZ berichtet, kletterten die Unbekannten über den vorderen Zaun und gelangten in die Garage. Elsa lag währenddessen schlafend im Haus. Die Überwachungskameras filmten die Männer jedoch: Auf den Aufnahmen tragen alle vier Sturmhauben, zwei von ihnen sollen mit Messern bewaffnet gewesen sein. Am Ende fuhren die Einbrecher mit drei Autos davon, die in der Garage abgestellt waren. Ob Chris in jener Nacht ebenfalls zu Hause war, ist bislang nicht bekannt. Laut Polizei wurde bei dem Einbruch niemand verletzt.

Chris' Partnerin bekam unwissentlich etwas von dem Vorfall mit. Gegen 2 Uhr nachts wachte Elsa auf, weil die Familienhunde lautstark bellten. Die Schauspielerin dachte sich zunächst nichts und schlief wieder ein. Von den Tätern auf ihrem Grundstück bekam sie nichts mit. Erst am nächsten Morgen soll Elsa auf den Videos der Überwachungskameras gesehen haben, was in der Nacht passiert war. Daraufhin riefen sie und Chris die Polizei. Die Beamten trafen laut dem Portal gegen 7:30 Uhr auf dem Anwesen ein. Die Diebe erbeuteten einen BYD, einen Ram und einen Ford Raptor. Die Schlüssel sollen jeweils in den Fahrzeugen gesteckt haben. Mittlerweile sind alle drei Wagen wieder aufgetaucht und wurden sichergestellt. Jetzt sollen sie kriminaltechnisch untersucht werden.

Ausgerechnet dieses Anwesen hatten Chris und Elsa zuletzt noch luxuriöser gestalten lassen. Vor vier Monaten hatte die Daily Mail über neue Luftaufnahmen berichtet. Darauf war zu sehen, dass auf dem Grundstück in Broken Head ein Tennisplatz in Turnierqualität entstand. Laut Planungsunterlagen waren dafür rund 150.000 Dollar veranschlagt, umgerechnet etwa 130.000 Euro. Auch eine eigens angelegte Motocrossstrecke war auf den Bildern zu erkennen. Dabei hatte es der Familie schon zuvor kaum an Annehmlichkeiten gefehlt. Zu dem 4,2 Hektar großen Küstenanwesen gehörten Berichten zufolge unter anderem sechs Schlafzimmer, ein 50-Meter-Infinitypool, ein Heimkino und eine private Bowlingbahn. Immobilienexperten hatten den Wert auf weit über 75 Millionen Dollar geschätzt, umgerechnet rund 66 Millionen Euro. Chris und Elsa hatten das Grundstück 2014 für rund sieben Millionen Dollar gekauft und das bestehende Gebäude anschließend durch einen Neubau ersetzt.

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Getty Images Chris Hemsworth und Elsa Pataky am 17. Juli 2025 in London

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Instagram / elsapataky Elsa Pataky und ihr Hund im Dezember 2024

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