Prinzessin Kate spricht offen über schwere Tage der Genesung

Prinzessin Kate (44) hat in einem seltenen Interview offen über die Zeit nach ihrer Krebserkrankung gesprochen. Für eine Sonderausgabe des britischen Magazins Country Life, die ihr Ehemann Prinz William (44) als Gastredakteur betreute, unterhielt sich die Prinzessin von Wales mit dem Natur- und Landschaftsautor Robert Macfarlane. Dabei gewährte die Dreifachmama einen persönlichen Einblick in ihren Genesungsprozess und machte deutlich, dass die Rückkehr in den gewohnten Alltag nicht immer einfach ist. Schon während ihrer Behandlung sei sie darauf vorbereitet worden, dass sie Geduld brauchen würde. "Mir wurde im Krankenhaus gesagt, dass meine Genesung nicht geradlinig verlaufen würde. Es wird gute und schlechte Tage geben; es wird Zeit brauchen", erinnerte sich Kate. Mit ihren offenen Worten zeigt die Royal, dass sie auch nach ihrer Erkrankung weiterhin Herausforderungen bewältigen muss.

Besonders viel Kraft schöpft Prinzessin Kate in dieser Zeit aus der Natur. Wie sie im Interview erzählt, findet sie dort nicht nur Ruhe und Trost, sondern auch einen Rückzugsort, an dem sie keine Erwartungen erfüllen muss. Anders als im Alltag werde man in der Natur weder bewertet noch unter Leistungsdruck gesetzt. Im Gespräch mit Robert Macfarlane zieht die Royal deshalb auch einen Vergleich zwischen ihrem Genesungsprozess und dem Wandel der Jahreszeiten. "So ist es auch in der Natur. Sie zeigt uns, dass Phasen der Ruhe, der Besinnung und der Erneuerung genauso wichtig sind wie Momente des Wachstums", erklärt Kate.

Für die neu erschienene Sonderausgabe von Country Life schlüpfte Prinz William erstmals in die Rolle des Gastredakteurs. Rund sechs Monate lang arbeitete der Thronfolger gemeinsam mit dem Redaktionsteam an dem etwa 300 Seiten umfassenden Magazin und war dabei auch direkt in die Gestaltung eingebunden. So nahm er auf Schloss Windsor zusammen mit Chefredakteur Mark Hedges und der leitenden Redakteurin Paula Minchin einen Entwurf der Ausgabe unter die Lupe. William ziert außerdem persönlich das Cover des Magazins, das neben Kates bewegenden Einblicken auch einige überraschende Details über ihn selbst bereithält. Unter anderem erfahren die Leser, dass der Prinz von Wales gelegentlich gerne einen Pub besucht und sich dort am liebsten ein Glas Cider mit Eis gönnt.

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Imago Prinzessin Kate besucht das Treehouse Children's Hospice in Ipswich

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Getty Images Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales

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