Gewusst? Taylor Swift feiert Freitag, den 13. aus dem Grund

Heute ist es wieder so weit: Freitag, der 13. steht im Kalender und so mancher würde an diesem Tag am liebsten besonders vorsichtig sein. Für viele Menschen ist das Datum mit Aberglauben und der Angst vor Pech verbunden. Taylor Swift (36) sieht das jedoch völlig anders, wie Blick jetzt berichtet. Für die US-Sängerin ist die 13 keine Unglückszahl, sondern ihre ganz persönliche Glückszahl. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe: Taylor kam am 13. Dezember 1989 zur Welt und als sie ihren 13. Geburtstag feierte, fiel dieser ausgerechnet auf einen Freitag. Ihre besondere Verbindung zu der Zahl zeigt sich sogar vor ihren Auftritten: Bevor sie die Bühne betritt, malt sie sich traditionell eine 13 auf die Hand.

Auch ihre Musikkarriere scheint Taylors Glauben an die Glückszahl zu bestätigen. Ihr Debütalbum "Taylor Swift" erreichte ausgerechnet nach 13 Wochen Goldstatus. Schon früher erklärte die Musikerin laut Blick: "Wann immer die 13 in meinem Leben auftaucht, ist das etwas Gutes." Für die Sängerin ist Freitag, der 13., also alles andere als ein Grund zur Sorge. Der schlechte Ruf des Datums hat unter anderem christliche Wurzeln: Beim Letzten Abendmahl sollen 13 Menschen am Tisch gesessen haben, darunter Judas. Am darauffolgenden Freitag wurde Jesus gekreuzigt. Spätestens 1980 bekam der Tag durch den Horrorfilm "Freitag der 13." auch in der Popkultur seinen schaurigen Ruf.

Doch auch für Taylor läuft nicht immer alles nach Plan. Rund um ihre Hochzeit mit Travis Kelce (37) sorgte zuletzt ein ganz anderer Vorfall für Ärger: Planungsentwürfe der angeblich rund 30 Millionen Dollar teuren Feier im Madison Square Garden gelangten an die Öffentlichkeit. Die Bilder zeigten eine aufwendige Märchenkulisse mit künstlichen Bäumen, einem nachgebauten Gewächshaus und Wänden im Stil des Kolosseums. Taylor soll über den Leak äußerst verärgert gewesen sein, schließlich hatten alle Beteiligten Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschrieben. Um weitere Enthüllungen und den möglichen Verkauf von Erinnerungsstücken zu verhindern, soll das Paar sogar die gesamte Dekoration nach der Feier abtransportiert und verbrannt haben.

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