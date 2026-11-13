Nick Cannon will nach Ehe mit Mariah Carey nie mehr heiraten

Nick Cannon (46) hat mit dem Thema Hochzeit endgültig abgeschlossen. Nach seiner Ehe mit Mariah Carey (57) möchte der Moderator kein weiteres Mal vor den Traualtar treten. Den Grund dafür verriet er kürzlich im Podcast "On Par with Maury Povich". Abgeschreckt habe ihn demzufolge nicht die Beziehung zu der Musikerin selbst, sondern das, was nach dem Liebes-Aus auf ihn zukam: die Scheidung. Obwohl die Trennung der beiden vergleichsweise friedlich ablief, will Nick ein solches rechtliches Verfahren nicht noch einmal erleben. "Ich glaube, einige Aspekte davon, eine Ehe wieder aufzulösen, sind einfach nicht gut", erklärte er ehrlich. Das ganze Prozedere dauere "so lange" und sei unglaublich "kräftezehrend", schilderte der Entertainer in dem Gespräch weiter. Für ihn steht also fest, dass ein erneuter Trauschein für ihn nicht infrage kommt.

Auch über den Ehevertrag, den er und Mariah vor ihrer Hochzeit geschlossen hatten, äußerte sich Nick in dem Podcast. Die Unterschrift sei für ihn keine große Sache gewesen. Schließlich sei es darum gegangen, Mariah, "ihre ganze Person, ihr globales Konglomerat", abzusichern. Im Nachhinein habe die Vereinbarung seiner Meinung nach beiden Seiten viel Sicherheit gegeben. Gleichzeitig gab er zu, dass die rechtlichen Hürden der Scheidung durchaus ihre enge Freundschaft hätten belasten können. "Es hat uns nicht beeinträchtigt, aber es hätte wirklich beeinflussen können, wie wir als Freunde miteinander umgehen", stellte er diesbezüglich klar. Daher hätten die beiden bewusst als Familie an einem Strang gezogen. "Wir haben es aus Liebe geregelt. Man hat mich nie etwas Schlechtes über sie sagen hören. Man hat sie nie etwas Schlechtes über mich sagen hören. Und für uns standen einfach die Kinder im Mittelpunkt", betonte der Rapper. Bis heute verlaufe seiner Aussage nach alles harmonisch, und sie seien eine Familie.

Nick und Mariah hatten sich im Jahr 2008 das Jawort gegeben. 2014 trennten sie sich, zwei Jahre später wurde die Scheidung offiziell. Aus ihrer Ehe gingen die Zwillinge Moroccan und Monroe hervor, die mittlerweile 15 Jahre alt sind. Den Draht zueinander haben die einstigen Eheleute bis dato nie verloren: Nach Nicks Aussagen telefonieren sie häufig miteinander. Erst vor wenigen Wochen hatte sich der Schauspieler sogar grundsätzlich offen für ein Liebescomeback mit Mariah gezeigt – eine erneute Hochzeit schloss er dabei aber aus. Bei seiner Haltung macht Nick einen klaren Unterschied zwischen einer romantischen Beziehung und der Ehe als rechtlich geregelter Institution. Neben den Zwillingen hat der Künstler noch zehn weitere Kinder und ist damit insgesamt Vater von zwölf Kindern.

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Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey in Beverly Hills, 2012

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Getty Images Nick Cannon mit seinen Zwillingen und Mariah Carey, März 2017

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