Charles Spencer erwartet Alpaka-Nachwuchs im Sommer 2027

Auf dem Anwesen von Prinzessin Dianas (†36) Familie kündigt sich tierischer Nachwuchs an! Auf Althorp, dem traditionsreichen Familiensitz der Spencers in Northamptonshire, erwarten gleich zwei Alpakastuten Junge: Tyra und Andora sind trächtig. Die freudige Nachricht verkündete Professorin Cat Jarman, die Ehefrau von Charles Spencer (62), jetzt auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie gleich mehrere Fotos der Tiere. Bereits im Sommer hatten zwei männliche Alpakas vom Toft Alpaca Stud das Anwesen besucht. Wie sich jetzt herausstellte, war der Besuch offenbar von Erfolg gekrönt: Eine Ultraschalluntersuchung bestätigte, dass beide Stuten erfolgreich gedeckt wurden. Bis die Kleinen auf der Welt sind, dauert es allerdings noch eine ganze Weile. Weil Alpakas mehr als elf Monate trächtig sind, werden die Fohlen voraussichtlich Ende Juli oder Anfang August 2027 geboren. Charles und Cat freuen sich aber schon jetzt riesig auf den tierischen Familienzuwachs.

In ihrem Beitrag ging Cat ausführlich auf die Neuigkeiten ein. "Wunderbare Neuigkeiten! Tyra und Andora sind beide trächtig", schrieb die Professorin auf Instagram. Ob das geklappt hatte, sollte sich erst später zeigen: "Letzte Woche kamen der großartige Rob und die großartige Shirley mit ihrem tragbaren Ultraschallgerät zurück, um sie zu untersuchen, und es stellte sich heraus, dass der Sommer ein Erfolg war." Damit steht fest, dass auf Althorp gleich zwei Alpakababys erwartet werden. "Alpakas sind mehr als elf Monate trächtig, daher werden die neuen Fohlen Ende Juli/Anfang August 2027 erwartet. Charles und ich sind sehr aufgeregt!", fügte Cat hinzu. Althorp House ist nicht nur der traditionsreiche Familiensitz der Spencers, sondern zugleich das gemeinsame Zuhause des Ehepaares. Auf dem weitläufigen Anwesen leben auch ihre Alpakas.

Für Charles und Cat ist es bereits das zweite große Glück in diesem Jahr. Am 15. Mai 2026 besiegelten die beiden ihre Liebe bei einer privaten Zeremonie in der Wüste Arizonas. Als Kulisse diente der beeindruckende Cathedral Rock bei Sedona. Für beide war es bereits die zweite Ehe. Dennoch beschrieben sie diesen besonderen Tag als den glücklichsten ihres Lebens. "15. Mai 2026 – der glücklichste Tag überhaupt. Ein sehr enger Freund sagte vor Monaten zu mir: 'Die Sache mit Cat ist, dass sie mit dir zusammen sein wollen würde, selbst wenn du in einer Hütte leben würdest.' Ich wusste nicht, dass sie auch glücklich darüber sein würde, mich in einer Wüste zu heiraten", schrieb Charles damals auf Instagram zu den Hochzeitsfotos. Der Earl ist der jüngere Bruder von Prinzessin Diana, die 1997 verstorben ist. Er lebt auf dem Anwesen, das schon seit Generationen mit der Familie Spencer verbunden ist.

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Instagram / charles.earl.spencer Charles Spencer mit seiner Frau Cat Jarman, Mai 2026

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Imago Prinzessin Diana im schwarzen Christina-Stambolian-Kleid bei der Vanity-Fair-Party in der Serpentine Gallery, London 1994

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