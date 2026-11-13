Ohne Hauptrolle? Dwayne Johnson bringt "Medusa" zu Disney

Dwayne "The Rock" Johnson (54) widmet sich einer berühmten Sagengestalt: Der Hollywoodstar entwickelt für Disney einen Realfilm über Medusa aus der griechischen Mythologie. Wie Just Jared jetzt berichtet, entsteht das Projekt über seine Produktionsfirma Seven Bucks Productions. Neben Dwayne sind auch seine Geschäftspartner Dany Garcia (57) und Hiram Garcia als Produzenten an Bord. Für das Unternehmen ist der Film ein weiterer Schritt innerhalb des Gesamtvertrags mit dem Unterhaltungskonzern, der mehrere gemeinsame Produktionen vorsieht. Fans, die auf einen Auftritt von Dwayne Johnson im Film hoffen, müssen sich vorerst allerdings gedulden. Bislang ist der Hollywoodstar ausschließlich als Produzent an dem Projekt beteiligt. Ob er später doch noch eine Rolle übernehmen und selbst vor der Kamera stehen wird, ist derzeit nicht bekannt.

Auch in Sachen Drehbuch ist das Projekt schon ein Stück vorangekommen. Den ersten Entwurf verfasst Michael Montemayor, der mit Disney-Märchen bereits Erfahrung hat. Der Autor schrieb auch die Skripte für die geplante Realverfilmung von "Rapunzel – Neu verföhnt" sowie für "Stepsisters", einen Realfilm-Ableger von "Cinderella". Bei Seven Bucks Productions kümmert sich Melissa Fried um das Medusa-Projekt, wie Just Jared berichtet. Außerdem ist Matt Smith mit seiner Firma Electro Corduroy Entertainment als Produzent mit dabei. Noch sind zahlreiche Fragen rund um das Filmprojekt offen. So steht bislang weder fest, welche Schauspielerin in die Rolle der Medusa schlüpfen wird, noch wer auf dem Regiestuhl Platz nimmt. Auch zum geplanten Drehstart und einem möglichen Veröffentlichungstermin gibt es bisher keine Informationen. Ob der Film zunächst im Kino oder direkt auf einer Streamingplattform erscheint, ist ebenfalls noch unklar.

In der griechischen Mythologie gehört Medusa zu den bekanntesten Gestalten. Als eine der drei Gorgonenschwestern ist sie vor allem für ihre Schlangen anstelle von Haaren berühmt. Der Überlieferung nach verwandelt sie jeden, der ihr direkt in die Augen sieht, zu Stein. Auch auf der Kinoleinwand ist die Sagengestalt bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Sie war unter anderem in "Kampf der Titanen" und in "Percy Jackson – Diebe im Olymp" zu sehen. Dwayne selbst muss sich unterdessen nicht über mangelnde Arbeit vor der Kamera beklagen. Der ehemalige Wrestler soll erneut in "Jumanji: Open World" zu sehen sein. Der Kinostart für den Film ist laut Sony Pictures für den 23. Dezember 2026 angekündigt. Damit kehrt der Schauspieler in eine Reihe zurück, in der er bereits mehrfach die Hauptrolle übernommen hat.

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Getty Images Dwayne Johnson bei den Governors Awards in Los Angeles, November 2025

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Imago Dwayne Johnson bei der Premiere von "The Smashing Machine" im Zoo Palast Berlin

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