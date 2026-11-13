Trotz Schuldspruch hält Megyn Kelly zu Russell Brand

Podcasterin Megyn Kelly (55) stellt sich trotz des Schuldspruchs öffentlich hinter Russell Brand (51). Eine Jury am Southwark Crown Court in London befand den 51 Jahre alten Schauspieler am Donnerstag der Vergewaltigung für schuldig. Auch in drei Fällen sexueller Übergriffe sprachen ihn die Geschworenen schuldig. Nur kurz nach dem Urteil meldete sich die Podcasterin in einer Liveausgabe ihrer SiriusXM-Sendung "The Megyn Kelly Show" zu Wort und äußerte deutliche Zweifel an Russells Schuld: "Ich glaube diesen Vorwürfen nicht. Ich bin ehrlich. Das tue ich nicht", erklärte die Moderatorin ohne Umschweife. Für ihre Haltung nannte Megyn gleich mehrere Gründe: Der Brite habe zum Christentum gefunden und sein früheres Leben hinter sich gelassen. Außerdem führte Megyn die enge Beziehung an, die Russell zu seiner Frau Laura und den gemeinsamen Kindern habe. Diese Entwicklung lässt die Journalistin offenbar an den Anschuldigungen gegen ihn zweifeln.

Megyn räumte zugleich ein, dass Russell sie bei früheren Auftritten stark für sich eingenommen habe. "Er kam hierher. Ich war völlig von ihm bezaubert – ich werde nicht lügen –, genau wie damals, als er in meiner Sendung bei NBC war", sagte sie in ihrer SiriusXM-Show. Sie beschrieb ihn als charmant, lieb, interessant und lustig. Deshalb falle es ihr bis heute schwer, ihm eine Vergewaltigung zuzutrauen. Den Fall, der dem Schuldspruch wegen Vergewaltigung zugrunde lag, bezeichnete die Podcasterin als den "mit Abstand am wenigsten glaubwürdigen" Fall des Prozesses. Die Geschworenen fällten ihr Urteil nach vier Wochen Verhandlung und acht Stunden Beratung. Von zwei weiteren Vergewaltigungsvorwürfen und einem Vorwurf des versuchten unsittlichen Angriffs wurde Russell freigesprochen. Die Anschuldigungen mehrerer Frauen betreffen den Zeitraum zwischen 1999 und 2009. Der Comedian hatte alle Vorwürfe bestritten und seine damaligen sexuellen Kontakte als einvernehmlich bezeichnet.

Bereits im April war Russell zu Gast in Megyns Podcast. Damals gab er zu, als 30-Jähriger Sex mit einem 16-jährigen Mädchen gehabt zu haben. Das sei nach britischem Recht legal und einvernehmlich gewesen, sagte er. Wegen seiner damaligen Bekanntheit habe jedoch ein "starkes Machtgefälle" bestanden. Rückblickend bezeichnete er sich als "unreifen 30-Jährigen", "Hedonisten" und "Ausbeuter von Frauen". Megyn erklärte nun in "The Megyn Kelly Show", dieses Geständnis habe sie "wirklich beunruhigt" – auch weil ihre eigene Tochter zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre und sechs Monate alt gewesen sei. Eingeladen habe sie Russell trotzdem, weil sie "an Erlösung und Veränderung glaubte". An dieser Überzeugung hält die Moderatorin weiter fest: "Ich glaube aufrichtig, während ich heute hier sitze, dass Russell sein Leben verändert hat. Ich glaube, dass er seine Frau Laura und seine Kinder innig liebt, und wie gesagt denke ich, dass er zu Gott gefunden und um Vergebung für einen Lebensstil gebeten hat, den er heute vollkommen ablehnt."

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Megyn Kelly, Moderatorin

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Getty Images Russell Brand trifft am Southwark Crown Court ein, London, 14. Oktober 2026

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