Robert De Niros sieben Kinder trennen über 50 Jahre

Bei Robert De Niro (83) ist die Familie groß – und die Altersunterschiede sind es ebenso. Zwischen seinem ältesten und seinem jüngsten Kind liegen mehr als 50 Jahre. Zu seinem Nachwuchs gehören Drena, Raphael, die Zwillinge Julian und Airyn, Elliot (28), Helen und Nesthäkchen Gia Virginia Chen-De Niro. Die sieben Kinder gehören zu vier verschiedenen Familienzweigen: Drena und Raphael verbinden Robert mit seiner ersten Ehefrau Diahnne Abbott (81), Julian und Airyn mit seiner früheren Partnerin Toukie Smith (†74). Elliot und Helen bekam er mit seiner zweiten Ehefrau Grace Hightower (71), Gia mit seiner Partnerin Tiffany Chen. Wie sehr der Schauspieler hinter seinen Kindern steht, zeigte er besonders deutlich, als Airyn sich im April 2025 öffentlich als trans Frau vorstellte. Gegenüber People stellte er unmissverständlich klar: "Ich liebe und unterstütze Airyn als meine Tochter." Er liebe alle seine Kinder und verstehe nicht, warum daraus eine so große Sache gemacht werde.

Roberts Vaterrolle begann 1976 nach der Hochzeit mit Diahnne. Er adoptierte ihre Tochter Drena und nahm sie als sein erstes Kind an. Im November desselben Jahres kam der gemeinsame Sohn Raphael zur Welt. 1995 folgten die Zwillinge Julian und Airyn, die Robert und Toukie durch künstliche Befruchtung und mithilfe einer Leihmutter bekamen. Airyn berichtete später, ihre Transition 2024 begonnen zu haben. Zudem studiert sie mit dem Ziel, Beraterin zu werden. Während Roberts Ehe mit Grace wurde 1998 Sohn Elliot geboren. Tochter Helen folgte 2011 ebenfalls mithilfe einer Leihmutter. Nach der Trennung des Paares im Jahr 2018 wurde im Februar 2020 eine Sorgerechtsvereinbarung für Helen getroffen. Das bislang jüngste Familienmitglied kam am 6. April 2023 zur Welt: Gia ist die gemeinsame Tochter von Robert und der Kampfkunsttrainerin Tiffany. Bekannt wurde die Geburt eher nebenbei: In einem Interview korrigierte der Schauspieler die Annahme, er habe nur sechs Kinder.

Die älteren Kinder sind längst ihre eigenen Wege gegangen. Drena arbeitet als Schauspielerin und Model. Raphael stand als Kind vor der Kamera und wurde später Immobilienmakler in New York. Er war zweimal verheiratet und ist selbst Vater von drei Kindern. Im Juli 2023 musste die Familie einen schweren Verlust verkraften: Drenas einziger Sohn Leandro De Niro Rodriguez (†19) starb im Alter von nur 19 Jahren. "Ich bin zutiefst erschüttert über den Tod meines geliebten Enkels Leo", erklärte Robert damals gegenüber ABC News und bat um Privatsphäre für seine trauernde Familie. Als Vater wolle er seine Kinder grundsätzlich unterstützen, solange sie weder sich selbst noch anderen schaden. Bereits 2019 sagte er gegenüber Us Weekly: "Ich liebe meine Kinder, einfach mit ihnen zusammen zu sein." Heute reicht die Altersspanne in seiner Familie von Kindern in ihren Fünfzigern bis zur kleinen Gia. Mit ihr schaut Robert morgens Zeichentrick – gemeinsame Momente, die er als große Freude beschreibt.

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Imago Robert De Niro besucht die Premiere von Billy Crystals "860" am Imperial Theatre in New York

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Getty Images Robert de Niro, Schauspieler

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