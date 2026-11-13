Trotz Brandgefahr will Jane Seymour Malibu nicht verlassen

Jane Seymour (75) hat nicht vor, ihre Wahlheimat Malibu zu verlassen. Während zahlreiche Hollywood-Stars Kalifornien wegen der wiederkehrenden Waldbrände den Rücken gekehrt haben, möchte die Schauspielerin dauerhaft an der Küste bleiben. Im Gespräch mit Page Six wurde sie gefragt, ob ein Wegzug aus Los Angeles für sie infrage komme. "Nein. Es ist der schönste Ort, und die Gemeinschaft hier ist wunderbar", antwortete Jane eindeutig. Die gebürtige Britin lebt bereits seit vielen Jahren in Malibu und schätzt neben der Landschaft vor allem die Menschen in ihrer Nachbarschaft. Die Gefahren der Region kennt sie aus eigener Erfahrung: Nach eigenen Angaben hat sie bereits mindestens ein halbes Dutzend Brände miterlebt. Dennoch wiegen für sie die naturnahe Umgebung und der starke Zusammenhalt vor Ort schwerer als die Risiken.

Ihr Anwesen in Malibu kaufte die Schauspielerin bereits 1994 für 3,4 Millionen US-Dollar. Das rund 588 Quadratmeter große Haus verfügt unter anderem über einen Pool und einen Garten, den Jane gezielt an die Trockenheit und die Brandgefahr angepasst hat. Schon vor längerer Zeit ließ sie sämtliche Pflanzen entfernen, die viel Wasser benötigen oder leicht Feuer fangen können. Zudem wandte sie sich an Fachleute: "Ich war bei all dem wirklich sehr, sehr vorsichtig, und ich hatte die Feuerwehr hier, die mir sagte, was ich tun und lassen sollte. Ich habe alles getan, was ich nur konnte, aber es ist auch Glückssache", erzählte sie Page Six. Wie groß die Gefahr ist, zeigte sich auch beim Franklin Fire im Dezember 2024. Damals brannten rund 1.654 Hektar Land ab, etwa 20 Gebäude in der Umgebung wurden zerstört. Jane ist der Feuerwehr dankbar und hebt hervor, dass sich die Anwohner in solchen Krisen gegenseitig unterstützen. Ihr Motto lautet: "Wenn man an einem Ort lebt, der so nah an der Natur ist, muss man einfach Respekt vor ihr haben."

Auch privat hat sich bei Jane zuletzt einiges verändert. Im Juni 2026 machte sie ihre Verlobung mit dem Musiker und Notfallmediziner John Zambetti öffentlich. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden bereits seit drei Jahren ein Paar. Gemeinsam wollen sie ihre Familien zusammenführen. In ihrem Zuhause spielt Musik eine große Rolle, denn neben John sind auch einige von Janes Kindern musikalisch aktiv. Gegenüber Us Weekly sprach die Schauspielerin über ihr Glück nach der Verlobung: "Jeden Tag bin ich glücklicher als am Tag zuvor." Außerdem verriet sie, dass sie ihren Verlobten beim Songwriting inspiriere. Seit Beginn ihrer Beziehung habe John bereits vier Alben veröffentlicht. Komme ihm eine neue Idee, greife er sogar mitten in der Nacht zur Gitarre.

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Getty Images Jane Seymour bei den CMT Music Awards 2024

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Getty Images John Zambetti und Jane Seymour bei der Women in Film Oscar Nominees Celebration in West Hollywood 2025

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