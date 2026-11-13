Nach Horrorcrash will Frankie Muniz wieder Rennen fahren

Frankie Muniz (40) hat nach seinem schweren Trainingsunfall auf dem Daytona International Speedway in Florida Entwarnung gegeben. Der Schauspieler und Rennfahrer durfte die Klinik noch am Mittwochabend verlassen. Größere Verletzungen stellten die Ärzte nicht fest. In einem Video in den sozialen Medien klärte er über seinen Zustand auf, wie unter anderem TMZ berichtete: "Mir geht es okay. Ich habe extreme Schmerzen, aber glücklicherweise keine größeren Verletzungen." Trotz der Wucht des Unfalls denkt der "Malcolm mittendrin"-Star offenbar nicht ans Aufhören. Berichten zufolge plant er, 2027 erneut in der NASCAR Craftsman Truck Series und der GT4 America Series anzutreten. Ein Rennen musste Frankie aufgrund des Unfalls allerdings absagen: das Ford-Ausstellungsrennen "Proud to Honor Veterans Day Classic", das noch am selben Abend stattfand. Dort hätte er eigentlich gemeinsam mit NASCAR-Fahrer Austin Cindric in einem Ford Mustang des Teams Air Force antreten sollen.

Der Unfall ereignete sich während des Trainings auf dem Straßenkurs im Infield von Daytona. Dort prallte Frankie mit seinem Ford Mustang gegen eine Reifenbarriere. Rettungskräfte befreiten ihn aus dem stark beschädigten Wagen und brachten ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Nach seiner Entlassung meldete er sich in den Instagram-Storys von Team Reaume zu Wort: "Ich bin ein wenig angeschlagen, aber mein Mustang hat seine Aufgabe erfüllt und mich beschützt." Auch in seinem eigenen Video bezeichnete er den Vorfall als "ziemlich schweren Crash" und erklärte: "Ich bin dankbar, dass ich gerade laufen kann." Dass er den Unfall vergleichsweise glimpflich überstanden hat, schreibt Frankie der Bauweise des Ford Mustang Dark Horse zu. Enttäuscht zeigte er sich dennoch über den verpassten Auftritt: "Ich bin traurig, dass ich heute Abend nicht an Fords "Proud to Honor"-Event teilnehmen kann. Besonders möchte ich mich bei allen bedanken, die sich bei mir gemeldet haben, und für all die Gebete." An seiner Stelle ging Ford-Entwicklungsfahrer Jenson Altzman an den Start. Die Einnahmen des Rennens kommen sechs gemeinnützigen Organisationen zugute, die Soldaten, Veteranen und deren Familien unterstützen.

Unmittelbar nach dem Crash hatte Ford zunächst lediglich mitgeteilt, dass Frankie wach und ansprechbar sei. Ob er Verletzungen erlitten hatte und wie lange er im Krankenhaus bleiben musste, war zu diesem Zeitpunkt noch offen. Das Rennen zum Veteranentag hatte für den Schauspieler auch eine persönliche Bedeutung. Sein Vater war bei der US Air Force und der Navy im Dienst, sein Großvater ebenfalls bei der Navy. Bereits vor der Veranstaltung hatte Frankie gegenüber Page Six erklärt: "Wir haben unseren Veteranen so viel zu verdanken. Dass ich durch meine Teilnahme an einem Rennen Aufmerksamkeit schaffen und den Familien etwas zurückgeben kann, die so viel für uns Amerikaner geleistet haben, war für mich sofort ein Grund, dabei sein zu wollen. Vor allem wollte ich damit meinen Vater und meinen Großvater ehren." Der Motorsport ist für Frankie längst mehr als ein Hobby. Für Team Reaume tritt er in der NASCAR Craftsman Truck Series an. Sein bislang bestes Ergebnis erzielte er beim Saisonauftakt 2025 in Daytona, als er den zehnten Platz belegte. Auch in weiteren Rennserien hat der Schauspieler bereits Erfahrungen gesammelt.

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Getty Images Frankie Muniz beim Nascar Cup 2025 in Florida

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Getty Images Frankie Muniz im Juli 2026 in North Wilkesboro

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