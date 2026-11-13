Böser Sturz nach GQ-Party sorgt für Schreck um Emma Watson

Schreckmoment für Emma Watson (36) in Los Angeles! Am Freitagabend verließ die Schauspielerin die "Men of the Year"-Party von GQ im Chateau Marmont und verlor dabei auf dem unebenen Boden plötzlich den Halt. Die Britin stürzte und landete auf dem Boden – das zeigen Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen. Schuld daran könnte auch ihr Schuhwerk gewesen sein: Zu einem schwarzen Kleid mit floralen Verzierungen hatte Emma schwindelerregend hohe Schuhe von Jacquemus mit schwarz-weißen Streifen gewählt. Die Treter kosten rund 900 Euro und machten den Weg nach draußen wohl nicht gerade einfacher. Bei dem Sturz verfehlte der Harry Potter-Star nur knapp einen Autogrammjäger, der in der Nähe stand. Umstehende Personen wollten sofort zu Hilfe eilen. Doch Emma kam aus eigener Kraft rasch wieder auf die Beine und entschuldigte sich für den Zwischenfall. Zunächst war ihr der Schreck deutlich anzumerken. Schon kurz darauf hatte sie sich jedoch wieder gefasst und setzte ihren Weg in Richtung des wartenden Autos fort.

Der Zwischenfall ereignete sich, kurz nachdem ein Fan der 36-Jährigen zugerufen hatte, dass sie seine absolute Lieblingsschauspielerin sei. Nach dem Sturz hielt die Britin einen Moment inne und musste offenbar erst einmal durchatmen. Dennoch nahm sie sich Zeit für ihre Bewunderer, die sie auf dem Weg zu ihrem bereitstehenden Wagen um Selfies baten, und schenkte ihnen ein Lächeln. Danach machte sie sich zügig auf den Weg. Den roten Teppich hatte Emma an diesem Abend ausgelassen, zu dem Event war sie ohne Begleitung erschienen. Dabei war die Gästeliste hochkarätig: Auch Cara Delevingne (34), Rumer Willis (38), Andrew Garfield (43), Matt Damon (56) und Travis Scott (35) feierten bei der Veranstaltung mit. Geehrt wurden in diesem Jahr unter anderem Michael Rider, Kreativdirektor von Celine, als Designer des Jahres sowie Denis Villeneuve, der bei Dune Regie führte, als Regisseur des Jahres.

Für Emma war der Abend auch eine kleine Reise in die Vergangenheit. Im Jahr 2013 hatte GQ sie bereits zur Frau des Jahres gekürt. Damals hatte sie sich nach ihrer jahrelangen Rolle als Hermine Granger mehr und mehr als erwachsene Schauspielerin etabliert. Rund zehn Jahre lang stand sie für die "Harry Potter"-Filme vor der Kamera. Ihr Vater Chris Watson sprach zuletzt mit Blick auf die jungen Darsteller der neuen HBO-Serie über diese prägende Zeit. Nach seiner Schilderung achtete die Familie damals besonders darauf, dass Emma trotz des frühen Ruhms einen möglichst normalen Alltag führte, ihre schulischen Aufgaben erledigte und bodenständig blieb. Privat ist die Schauspielerin mit dem mexikanischen Unternehmer Gonzalo Hevia Baillères zusammen. Die beiden wurden zuletzt am Flughafen von Mexiko-Stadt beim Küssen gesichtet. Zu der Party in Los Angeles kam Emma allerdings ohne Gonzalo an ihrer Seite.

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Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

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Getty Images Emma Watson, Oktober 2025

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