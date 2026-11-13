Kate Merlan packt über Kevins angeblichen Flirtversuch aus

Kate Merlan (39) behauptet, dass Kevin Njie (30) bei einem früheren Clubabend versucht habe, ihre Hand zu halten. In der sechsten Folge von Der Promihof erzählt die Realitydarstellerin, Kevin habe damals gewusst, dass sie mit Jakub Merlan-Jarecki (31) zusammen war. Jakub sei in diesem Moment nur rund zwei Meter von ihnen entfernt gewesen. Einen Flirt unterstellt Kate dem Sportler dabei nicht. Auch dass Kevin sie "begrabbelt" habe, behauptet sie ausdrücklich nicht. Ihrer Schilderung nach habe er lediglich versucht, ihre Hand zu nehmen. Auch Kevin soll zu diesem Zeitpunkt in einer Beziehung gewesen sein.

Als Kevin auf den Clubabend angesprochen worden sei, habe er Kates Darstellung abgestritten. Die Begegnung soll laut Kate trotzdem Folgen gehabt haben: Ihr zufolge war der Vorfall der Auslöser dafür, dass Kevin und Jakub später bei Fame Fighting gegeneinander boxten. Die beiden standen sich dort tatsächlich im Ring gegenüber. Ob Kevin oder Jakub Kates Darstellung zum Hintergrund des Duells bestätigen, bleibt offen.

Schon bei ihrem Einzug auf dem Promihof hatte Kate die Vorgeschichte mit Kevin angedeutet. Bei einem Rundgang über den Hof erzählte Matthias Mangiapane (43) ihr vom sogenannten "Sexbett" von Kevin und Vanessa Brahimi. Daraufhin erwähnte Kate, dass Kevin ihr schon einmal nähergekommen sein soll, ließ aber offen, was genau passiert war. Mit der Geschichte vom Clubabend wird sie nun konkreter. Kevin hatte sich in der Folge wenig begeistert von Kates Einzug gezeigt. "Der Promihof" – ab dem 22. Oktober auf RTL+ sowie ab dem 29. Oktober um 22:15 Uhr bei RTL ZWEI.

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RTLZWEI Kate Merlan, "Der Promihof"-Teilnehmerin 2026

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Imago Jakub Merlan-Jarecki und Kevin Njie treten beim Fame Fighting 2024 gegeneinander an

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