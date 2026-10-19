Emil Kusmirek zeigt erstmals seinen neuen Partner Felix

Bei Emil Kusmirek (36) kribbelt es gewaltig: Der Realitystar und Choreograf ist frisch verliebt – und das zeigt er jetzt auch ganz offiziell. Bei der Royal Wiesn in Köln tauchte er am vergangenen Wochenende nicht allein auf, sondern mit seinem neuen Partner Felix an der Seite. Die beiden wirkten dabei alles andere als schüchtern, sondern vertraut und sichtlich glücklich. Wer da noch zweifelte, bekam kurz darauf die Bestätigung frei Haus: Auf Instagram veröffentlichte Emil das erste gemeinsame Foto mit Felix. Dazu schrieb er: "New Chapter – und die Geschichte kann beginnen …", schrieb er zu der Aufnahme. Wie es derzeit um seine Gefühlswelt bestellt ist, verriet der Realitystar in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt: "Felix tut mir unglaublich gut. Ich bin bis über beide Ohren verliebt und genieße gerade einfach diese wunderschöne Zeit mit ihm."

Allzu viel möchten die beiden über ihre Liebe allerdings noch nicht verraten. Die Beziehung sei noch jung, weshalb Emil und Felix ihr Glück zunächst in Ruhe genießen wollen. Komplett im Verborgenen soll ihre Partnerschaft aber nicht bleiben: Bereits ab November 2026 stehen laut der Mitteilung erste gemeinsame offizielle Presse- und Veranstaltungstermine an. Die Fans dürfen das Paar also bald öfter Seite an Seite sehen. Auch beruflich hat der Choreograf derzeit einiges auf der To-do-Liste. Neben seiner Arbeit als Choreograf ist er inzwischen auch als Wertungsrichter im Einsatz. Dazu kommen neue Projekte im Entertainment- und TV-Bereich, die er aktuell plant. Privat wie beruflich steht bei ihm also so einiges unter dem Motto "Aufbruch".

Hinter dem Realitystar liegen nach eigenen Angaben bewegte Monate. Mit der neuen Partnerschaft spricht er nun von einem frischen privaten Kapitel. Die besondere Verbindung zu Felix beschrieb er in der Mitteilung mit den Worten: "Manchmal trifft man einen Menschen und merkt einfach, dass etwas anders ist. Ich bin sehr glücklich und freue mich auf alles, was vor uns liegt." Auch wenn die beiden künftig gemeinsam bei Terminen auftreten wollen, ziehen sie für sich klare Grenzen. Ihre Liebe zeigen sie öffentlich, die persönlichen Details ihrer Beziehung möchten sie aber weiterhin für sich behalten. Heißt also: rote Teppiche ja, Blick ins Schlafzimmer nein. Wie viel das Paar in den kommenden Monaten von sich preisgibt, bleibt abzuwarten – die ersten Termine stehen jedenfalls schon im Kalender.

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Instagram / emil.offiziell Emil Kusmirek (rechts) mit seinem Freund Felix Lessmeister

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ActionPress Emil Kusmirek, Tänzer

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Palmer, Ant Emil Kusmirek im April 2023