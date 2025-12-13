Racheplan: Sharon Osbourne wollte Roger Waters Kot schicken

Sharon Osbourne (73) hat im "Piers Morgan Uncensored"-Podcast verraten, dass sie überlegt hatte, Roger Waters eine ungewöhnliche Botschaft zukommen zu lassen. Nachdem der Pink-Floyd-Mitgründer sich negativ über ihren kürzlich verstorbenen Ehemann Ozzy Osbourne (†76) geäußert hatte, spielte Sharon mit dem Gedanken, ihm Kot in einer Tiffany-Box zu senden. Diesen Plan verwarf sie jedoch letztlich. "Es ist eine Verschwendung, denn er ist wirklich unbedeutend", sagte Sharon in der Sendung.

Anlass für Sharons Ärger waren Rogers provokante Worte über Ozzy und dessen Band Black Sabbath. In einem Gespräch mit The Independent Ink im August, kurz nach Ozzys Tod, hatte Roger erklärt: "Ich kümmere mich nicht um Black Sabbath, habe ich nie. Es könnte mich nicht weniger interessieren." Zudem nannte er Ozzy "idiotisch" und sprach abfällig über dessen TV-Auftritte. Sharons Sohn Jack (40) ließ die Worte des Solokünstlers ebenfalls nicht unbeantwortet und kritisierte ihn öffentlich auf Instagram in scharfen Worten.

Sharons absurder Racheplan kommt nicht von ungefähr – nach eigenen Aussagen hat die 73-Jährige schon häufiger Fäkalien per Post verschickt. Schon 2006 erklärte sie in einem Interview mit The Guardian, eine echte Vorliebe dafür zu haben. "Ich mache das schon seit sehr langer Zeit. Ich finde es wohl lustig", gab sie damals zu und erklärte: "Ich mache es aber nicht einfach mit jedem. Die Leute müssen etwas wirklich Schlimmes getan haben." Meist seien ihre Opfer Journalisten gewesen, die zum Beispiel eine schlechte Rezension ihrer Show "The Osbournes" veröffentlicht haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Collage: Sharon Osbourne, Roger Waters

Anzeige Anzeige

Getty Images Roger Waters, Sänger

Anzeige Anzeige