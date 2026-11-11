"O'zapft is": Sarah Kuttner startet nun ihre Chemotherapie

Für Sarah Kuttner (47) startet ein neuer Abschnitt: Die Moderatorin hat mit der Chemotherapie begonnen. Ihre Instagram-Follower ließ sie aus dem Krankenhaus daran teilhaben. Auf einem Foto zeigt die Autorin ihre Schulterpartie. Unter der Haut sitzt der Chemoport. Er wurde ihr erst vor wenigen Tagen eingesetzt und ist mit einem Pflaster abgeklebt, an dem ein Schlauch hängt. Ihren Humor hat Sarah trotz des Krebskampfes und der ernsten Situation nicht verloren. Sie schrieb knapp: "O'zapft is!" Außerdem unterlegte sie den Schnappschuss mit dem Gute-Laune-Song "Jetzt geht's los" von Freunde der Nacht.

In dem Post wurde Sarah ausführlicher: "Juis d'amour fließt. Guten Flug to me und happy Mittwoch to you!" Auf einem zweiten Bild gewährt sie einen Einblick in das Behandlungszimmer, das in warmes Licht getaucht ist. Darauf ist ein Infusionsständer mit Beuteln, Bedienelementen und durchsichtigen Schläuchen zu sehen. Noch am Vorabend hatte die Moderatorin deutlich angespannter gewirkt. Da hatte sie ihren Fans mitgeteilt, dass ihre Chemotherapie am nächsten Morgen beginnen werde. Bei dieser Gelegenheit machte Sarah auch ein neues Projekt öffentlich. Sie will ihre Behandlung zusätzlich in einem Vlog festhalten und ihre Community so auch auf diesem Weg mitnehmen. An ihren Post hängte sie die Hashtags Chemo und Brustkrebs an.

Sarah hatte ihre Diagnose im vergangenen Monat öffentlich gemacht. In ihrem Podcast "Das kleine Fernsehballett" berichtete sie von der Erkrankung: "Ich habe mir einen kleinen Brustkrebs eingefangen. Es ist ein mittelschwerer. Es ist ein richtig schönes Mittelmaß." In ihrer rechten Brust war ein drei Zentimeter großer Tumor entdeckt worden. Körperliche Beschwerden hatte sie zu diesem Zeitpunkt nicht verspürt. Sarah sagte alle anstehenden Lesungen ab. Die Situation war für sie "anstrengend für die Birne", wie sie im Podcast erklärte.

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Imago Premiere von "Lieber Kurt" im Zoo Palast: Sarah Kuttner auf dem roten Teppich

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Instagram / diekuttner Chemotherapietropf von Sarah Kuttner

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