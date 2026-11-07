Denzel Washington und Robert Pattinson im tödlichen Spiel

Denzel Washington (71) und Robert Pattinson (40) stehen für ein neues Projekt gemeinsam vor der Kamera: Die beiden übernehmen die Hauptrollen in dem neuen Netflix-Heistfilm "The Take". An ihrer Seite ist Daisy Edgar-Jones (28) zu sehen, die das Trio an der Spitze des Casts vervollständigt. Wie Netflix jetzt bekannt gegeben hat, ist der Thriller bereits in Produktion. Gedreht wird derzeit in New Jersey. Im Fokus der Geschichte stehen drei Figuren, deren Wege sich auf gefährliche Weise kreuzen: ein Bankwachmann, eine Bankangestellte und ein Meisterdieb. Zusammen geraten sie in ein tödliches Geflecht aus Täuschungsmanövern und gegenseitigem Verrat. Aus dieser besonderen Konstellation entwickelt sich ein Spiel, bei dem lange unklar ist, wer wen hinters Licht führt. Damit setzt der Streamingdienst auf eine Mischung aus Spannung, Misstrauen und unerwarteten Wendungen, die sich durch die gesamte Handlung ziehen soll.

Neben Denzel, Robert und Daisy wird das Ensemble durch eine Reihe bekannter Gesichter ergänzt. Zum bisher bestätigten Cast gehören Danai Gurira (48), Sean Harris, Moisés Arias und Justin Kirk. Und auch hinter der Kamera wurde nicht an prominenter Unterstützung gegeizt: Regie führt der oscarnominierte Fernando Meirelles. Der Filmemacher ist unter anderem durch das Drama "The Two Popes" bekannt. Das Drehbuch zu "The Take" hat Simon Kinberg (53) verfasst, der bereits an dem Actionfilm "Mr. & Mrs. Smith" mitgewirkt hat. Mit dem Genre der actiongeladenen Unterhaltung kennt sich der Autor also aus. Als Executive Producer ist zudem Samson Mucke an dem Projekt beteiligt. Wann Fans den Thriller zu sehen bekommen, bleibt momentan noch offen.

Mit "The Take" treffen zwei Schauspieler aus unterschiedlichen Generationen aufeinander. Denzel hat durch seine lange Karriere zahlreiche Rollen verkörpert. Geprägt wurde sein Werdegang unter anderem durch den Thriller "Training Day", für den er mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Robert, der vor allem als Edward aus dem Twilight-Universum bekannt wurde, war zuletzt in großen Produktionen wie "Tenet" und "The Batman" zu sehen, in dem er den legendären Superhelden verkörperte. Daisy machte sich vor allem mit der Serie "Normal People" einen Namen und spielte später auch in dem Katastrophenfilm "Twisters" mit. Und während für Robert mit "The Take" ein neues Projekt anlief, hatte es rund vier Wochen zuvor schlechte Nachrichten zu seiner Rückkehr als Batman gegeben.

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Getty Images Denzel Washington bei der "Piano Lessons"-Premiere in Los Angeles im November 2024

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Getty Images Robert Pattinson bei der New Yorker Premiere von „Die My Love“ 2025

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