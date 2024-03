Wegen neuer Sneaker: DJ Khaled wird auf die Bühne getragen

DJ Khaled (48) legt ganz schöne Starallüren an den Tag! Mit seiner eigenen Radioshow war der Musiker schon in den 1990er-Jahren in Miami berühmt geworden. Im Juni 2006 folgte dann sein erstes Album als DJ. Seither jagt ein Nummer-eins-Hit den nächsten. Ist ihm der Erfolg nun zu Kopf gestiegen? Um seine Schuhe nicht schmutzig zu machen, lässt DJ Khaled sich von seinem Sicherheitspersonal auf die Bühne tragen!

Am Strand von Miami hat DJ Khaled einen Live-Auftritt. Offenbar stellt der Weg vom Auto zur Bühne für den ehemaligen Radiomoderator jedoch ein großes Hindernis dar. Grund dafür seien seine neuen Turnschuhe. "Ich will meine Jordans nicht schmutzig machen", beklagt er sich in dem auf Instagram veröffentlichten Video. "Kann mir jemand helfen?", fordert der DJ sein Sicherheitspersonal auf. Sofort eilen zwei Mitarbeiter herbei, um den Musiker vom Auto zur Bühne zu befördern, ohne dass dieser den Boden berührt. "Danke Jungs! Ich weiß das zu schätzen", bedankt sich der 48-Jährige nach der Trage-Aktion.

Seine Fans scheinen von seinem Verhalten wenig begeistert zu sein. Unter dem Video-Beitrag erntet der Rapper ordentlich Kritik. "Damit hast du meinen Respekt verloren! Es ist lächerlich, dass ein erwachsener, übergroßer Mann wie du so etwas tut. Und das nur wegen Schuhen", regt sich ein User auf.

Instagram / djkhaled DJ Khaled im Februar 2024

ActionPress DJ Khaled auf Drakes Geburtstagsparty im Oktober 2022

Getty Images DJ Khaled, Rapper

