DJ Khaled: Darauf schwört er während seiner Abnehmreise

DJ Khaled (50) zeigt stolz seine neue Linie: Der Musiker hat auf Instagram Vorher-Nachher-Fotos seiner Abnehmreise gepostet und macht damit deutlich, wie sehr er sich in den vergangenen Monaten verändert hat. In dem Beitrag erklärt er, dass er trotz sichtbarer Erfolge noch lange nicht am Ziel ist. "Ihr gewinnt entweder mit uns oder ihr schaut zu, wie wir gewinnen", schreibt er zu den Bildern und ergänzt: "Ich fange gerade erst an." In seinen Storys verrät er seiner Community zudem das Geheimnis seines Abnehmerfolgs: ein Nachmittag auf dem Golfplatz und jede Menge Schritte.

In den Clips erklärt der Produzent, dass vor allem eine neue Routine für seine Verwandlung verantwortlich ist. "Gehen und Golfen", fasst DJ Khaled zusammen. Täglich legt der Musikstar nach eigenen Angaben zwischen 15.000 und 20.000 Schritte zurück, mindestens aber 10.000 bis 15.000. "Wenn du das geschafft hast, startest du deinen Tag unglaublich. Alles danach ist ein Bonus. Merkt euch das!", motiviert er seine Follower. Der Musiker beginnt seinen Tag mit einem Workout, isst anschließend ein gesundes Mittagessen und schiebt oft noch eine zweite Trainingsrunde hinterher. "Während du dein Kissen umarmst, bin ich hier draußen und laufe und spiele Golf", erklärt er in einem weiteren Video. Ob dieses Sportprogramm allein für diesen Erfolg ausreichte? Fans zeigen sich skeptisch, denn DJ Khaled trat jüngst in einem Super-Bowl-Werbespot auf, in dem er eine Abnehmpille bewarb. In einem Statement zu der Kampagne sagt er: "Ich weiß, wie es ist, hart im Gym zu arbeiten, sauber zu essen, diszipliniert zu sein – jeden Tag alles zu geben und trotzdem nicht die gewünschten Ergebnisse zu sehen."

Schon im Mai 2023 erzählte DJ Khaled dem Magazin, dass Golf für ihn schnell zu einem Schlüssel für ein leichteres Leben geworden ist. Durch den Sport habe er damals rund sieben Kilo verloren – ganz nebenbei, wie er betonte. "Manche gehen zum Yoga, manche ins Gym. Ich liebe alle Entscheidungen", erklärte er. Er selbst habe beides ausprobiert, am Ende aber gemerkt, dass ihn das Golfen am meisten packt und körperlich in Bewegung bringt. Der Künstler beschreibt, dass ihn der Sport "rein" fühlen lasse: Dieses Gefühl vergleicht er mit dem Moment nach einem intensiven Training, wenn man geduscht hat, sich die Zähne putzt und sich in ein frisches weißes T-Shirt und bequeme Shorts wirft. "Es ist einfach pur, einfach sauber", schwärmte er damals. Wichtig sei ihm auch als Vater und Ehemann, für seine Familie in Bestform zu sein – deshalb will er seine Reise jetzt weitergehen lassen.

Getty Images DJ Khaled im Jahr 2026

Instagram / djkhaled DJ Khaled teilt seine Vorher-Nachher-Fotos auf Instagram

Getty Images DJ Khaled bei den MTV Video Music Awards, September 2024