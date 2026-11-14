Amanda Seyfrieds Tochter feiert Mamas "Mean Girls"

Amanda Seyfried (40) hat verraten, wie ihre Kinder auf einen ihrer bekanntesten Filme reagiert haben. Tochter Nina sah sich im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Komödie Mean Girls an, in der ihre Mutter einst Karen Smith spielte. Bei der Weltpremiere ihres neuen Netflixfilms "Steps" erzählte die Schauspielerin E! News, dass der Film bei ihrem Nachwuchs gut angekommen sei. "Meine Tochter hat 'Mean Girls' letztes Jahr zum ersten Mal gesehen. Sie lieben ihn", berichtete Amanda. Mit "sie" meinte sie neben der neunjährigen Nina auch ihren sechsjährigen Sohn, dessen Namen sie privat hält, den sie den Medien gegenüber jedoch als "Thomas Jr." bezeichnet. Zwar haben die beiden bislang erst einen Teil der Filme gesehen, in denen ihre berühmte Mutter mitgespielt hat, doch die bereits entdeckten Werke scheinen ihnen zu gefallen.

Neben der Highschool-Komödie haben Nina und Thomas Jr. auch bereits einige Animationsfilme gesehen, an denen ihre Mutter mitgewirkt hat. Auch ein weiterer großer Kinoerfolg von Amanda kam bei den Geschwistern gut an: "Sie liebten Mamma Mia!", erzählte die Schauspielerin. Dass ihre Mutter berühmt ist, scheint für die beiden allerdings ganz selbstverständlich zu sein. "Für sie ist es normal. Ich lerne jeden Tag mehr dazu", erklärte Amanda. Mit zunehmendem Alter würden ihre Kinder jedoch immer besser verstehen, wie außergewöhnlich ihr Alltag ist. "Ich glaube, je älter sie werden, desto mehr denken sie: 'Hm, was für eine außergewöhnliche Situation, in der wir sein dürfen.' Und ich sage: 'Ja, sie ist außergewöhnlich!'", schilderte sie. Mit Blick auf ihre Karriere und die damit verbundenen Möglichkeiten betonte Amanda außerdem: "Ich bin sehr privilegiert."

Als Nächstes steht für Nina und Thomas Jr. ein weiterer Film ihrer Mutter auf dem Programm: Die beiden sollen sich den Netflix-Animationsfilm "Steps" ansehen, der am 20. November erscheint. Darin spricht Amanda die Märchenfigur Cinderella. In der Neuinterpretation werden die Stiefschwestern Lilith und Margot allerdings nicht als Bösewichte gezeigt. Stattdessen verbünden sie sich, um das Königreich vor ihrer früheren Peinigerin Priscilla zu retten. Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie Schwesternschaft, Freundschaft, Kommunikation und Zusammenhalt. Diese Botschaft hält Amanda auch für ihre eigene Familie für wichtig, wie sie gegenüber E! News betonte: "Er ist wunderschön. Das ist es, was meine Kinder sehen sollen." Nina und Thomas Jr. stammen aus ihrer Ehe mit dem Schauspieler Thomas Sadoski (50). Im September war bekannt geworden, dass sich das Paar nach neun Ehejahren getrennt hat.

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Getty Images Schauspielerin Amanda Seyfried, September 2026

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United Archives GmbH Lacey Chabert, Rachel McAdams, Lindsay Lohan und Amanda Seyfried in "Mean Girls", 2004

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