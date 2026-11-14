"Es läuft schlecht": Prinz Sverre Magnus hat Liebesfrust

Prinz Sverre Magnus (20) hat überraschend offen über sein aktuelles Liebesleben gesprochen. Obwohl der norwegische Royal, der derzeit in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon studiert, aktuell mitten in der Prüfungsvorbereitung steckt, traf er sich mit einem Reporter der norwegischen Zeitung VG, um über die Liebe zu plaudern. Als der Journalist wissen wollte, wie es bei Sverre aktuell läuft, fiel dessen Antwort kurz, aber ziemlich ehrlich aus: "Es läuft schlecht", erklärte der Blondschopf lachend. Für den Prinzen ist es das erste Mal, dass er sich persönlich zum Thema Liebe äußert, nachdem zuletzt Gerüchte über eine Trennung von Amalie Giæver MacLeod die Runde gemacht hatten. Viel mehr wollte der Royal dazu allerdings nicht verraten. Ob er derzeit wieder Single ist und weshalb er sein Liebesleben so ernüchternd beschreibt, ließ Sverre offen.

Abseits der Liebesflaute dreht sich bei Sverre derzeit fast sein gesamtes Leben um sein Bachelorstudium in Business Management am Forward College. Sein erstes Studienjahr verbringt er auf dem Campus im Lissaboner Viertel Bairro Alto. Gegenüber Dagbladet hatte der Prinz seinen Alltag in Portugal zuvor als äußerst entspannt beschrieben. Dass seine Kommilitonen es besonders interessant finden, mit einem echten Royal zu studieren, bezweifelte er: "Nein, das glaube ich nicht. Sie hatten hier ja Prinzessin Sofia aus Spanien, daher ist das nicht so ungewöhnlich. Es fühlt sich sehr entspannt an", erzählte er dem Blatt. Lange wird Sverre allerdings nicht in Lissabon bleiben, denn nach dem ersten Jahr wechselt er für die beiden folgenden Studienjahre nach Paris und Berlin, bevor er seinen Abschluss in der Tasche hat.

Spekulationen um Sverres Liebesleben kursieren schon seit einiger Zeit. Im Jahr 2024 erschien der Prinz gemeinsam mit Amalie bei der Hochzeit seiner Tante Prinzessin Märtha Louise (55) und Durek Verrett (51) im norwegischen Geiranger. Nach dem gemeinsamen Auftritt wurden die beiden schnell als Paar gehandelt, bestätigten eine Beziehung aber nie öffentlich. Ende 2025 berichtete dann Se og Hør, dass der Prinz und Amalie getrennte Wege gehen würden – laut dem Magazin sollen Mitstudierende an Amalies Universität, der Bocconi-Uni in Mailand, das Liebesaus damals bestätigt haben. Offiziell äußerten sich weder Sverre noch Amalie zu der angeblichen Beziehung oder der mutmaßlichen Trennung, und auch der norwegische Palast hielt sich bedeckt.

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Sverre Magnus, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Sverre Magnus bei der Treueeid-Zeremonie im Stortinget in Oslo

Anzeige Anzeige