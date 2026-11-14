Joan Vassos verrät, warum die Liebe zu Chock zerbrach

Eine Woche nach der Bekanntgabe ihrer Trennung spricht Joan Vassos erstmals ausführlicher über das Ende ihrer Liebe zu Chock Chapple. In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit People macht die 63-Jährige deutlich, dass das Liebes-Aus nach zwei Jahren Verlobung nicht ihr Wunsch war. Sie habe auf eine Hochzeit gehofft und sich eine gemeinsame Zukunft mit Chock vorgestellt. Irgendwann hätten aber beide eingesehen, dass sie nicht die richtigen Partner fürs Leben seien. "Wir haben herausgefunden, dass wir nicht füreinander bestimmt waren, und das ist okay", erklärt die The Golden Bachelorette-Bekanntheit gegenüber dem Magazin. Von Rosenkrieg also keine Spur: Unglücklich sei die Beziehung keineswegs gewesen, betont die TV-Bekanntheit. Vielmehr blicke Joan trotz ihrer Enttäuschung positiv auf viele gemeinsame Erlebnisse zurück. "Ich bin für die ganze Sache dankbar, auch wenn das Ende nicht das war, was ich wollte", betont sie. Damit zeigt Joan, wie schwer ihr der Schlussstrich fiel, obwohl die Entscheidung letztlich gemeinsam getroffen wurde.

Als Chock ihr 2024 im Finale der ersten Staffel von "The Golden Bachelorette" einen Antrag machte, habe Joan genügend Vertrauen in ihre Verbindung für den Schritt in Richtung Ehe gehabt. Zugleich sei ihr klar gewesen, dass die Beziehung auch scheitern könnte. "Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht", erinnert sie sich im Gespräch mit People an ihre damalige Haltung. Für sich selbst habe sie aus der Verlobung eine wichtige Erkenntnis gewonnen: "Ich habe herausgefunden, was ich von einer Beziehung brauche. Ich habe herausgefunden, dass ich mich tatsächlich wieder in jemanden verlieben kann." In den zwei gemeinsamen Jahren lernten Joan und Chock auch die Familie des jeweils anderen kennen und gingen zusammen auf Reisen. Joan erlebte in dieser Zeit die Hochzeiten von zwei Söhnen und die Geburt von drei Enkelkindern. Auch schwierige Phasen meisterte das Paar gemeinsam. Nach einem Krebsverdacht musste Chock sich die Prostata entfernen lassen.

Ihre Trennung hatten Joan und Chock Anfang November jeweils in ihren Instagram-Storys bekannt gegeben. Ein wesentlicher Belastungsfaktor für ihre Beziehung war die große räumliche Distanz. Joan lebt in Maryland an der US-Ostküste. Chock arbeitet dagegen als Versicherungsmanager in Wichita im Bundesstaat Kansas und ist dort fest verwurzelt. Die getrennten Wohnorte und schwer miteinander vereinbare Terminkalender machten es ihnen zunehmend schwer, einen gemeinsamen Alltag aufzubauen. Auch ihre unterschiedlichen Lebenswelten ließen sich auf Dauer nicht miteinander verbinden. Trotz des Liebes-Aus gehen Joan und Chock ohne öffentliches böses Blut auseinander und wünschen einander weiterhin Glück. Joan denkt dankbar an die gemeinsame Zeit mit beiden Familien, an die Reisen, die schönen Momente und daran zurück, wie sie sich gegenseitig unterstützt haben.

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Imago Joan Vassos bei der Ankunft zum "Bachelor Mansion Takeover" in Agoura Hills am 12. März 2026

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Instagram / joan_vassos Chock Chapple und Joan Vassos im Disneyland

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