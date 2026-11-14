Dakota Mortensen verklagt Hulu wegen angeblicher Verleumdung

Dakota Mortensen (33) zieht gegen Hulu und die Produktionsfirmen Jeff Jenkins Productions sowie Ludwig Productions vor Gericht. Wie TMZ berichtet, hat der Ex-Freund von Taylor Frankie Paul (32) eine Verleumdungsklage eingereicht. Darin erhebt er schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen der Realityshow "The Secret Lives of Mormon Wives". Wie aus vorliegenden Gerichtsunterlagen hervorgeht, sollen Szenen inszeniert, Material zu seiner Entlastung entfernt und frei erfundene Handlungsstränge verbreitet worden sein.

Dadurch sei Dakota in der dritten, vierten und fünften Staffel vor einem Millionenpublikum gezielt als gewalttätiger Ex-Partner, obsessiver Mann und notorischer Fremdgänger präsentiert worden. Für die aus seiner Sicht entstandenen Schäden fordert Dakota nun mehr als 300.000 US-Dollar, umgerechnet rund 258.000 Euro, als Entschädigung. Zudem fordert er, dass über den Fall in einem Prozess vor einer Jury entschieden wird. Dakota macht in seiner Klage deutlich, dass es ihm nicht nur um einen unvorteilhaften Schnitt geht. Seiner Darstellung nach wurden die Geschichten aus gestellten Ereignissen zusammengebaut. Obwohl es Hinweise darauf gegeben habe, dass sie nicht der Wahrheit entsprächen, seien sie trotzdem ausgestrahlt worden.

So habe die Serie den Eindruck vermittelt, er habe Taylor nicht loslassen können und aus Rache das Jugendamt eingeschaltet. Der Realitystar bestreitet jedoch ausdrücklich, diesen Anruf getätigt zu haben. Darüber hinaus behauptet Dakota, die Produktion habe eine Auseinandersetzung gefilmt, bei der Taylor ihn mit einem Pizzakarton geschlagen habe. Dieses Material sei später allerdings nicht ausgestrahlt worden. Die Folgen, die weiterhin bei Hulu abrufbar sind, hätten seinem Ruf geschadet, ihn Geschäftsabschlüsse gekostet und bei ihm emotionale Belastung sowie Demütigung ausgelöst, heißt es in der Klage.

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Getty Images Dakota Mortensen bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen zwischen Taylor Frankie Paul und Mortensen im Third District Courthouse, Salt Lake City

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Imago Dakota Mortensen bei der Premiere von "The Secret Lives of Mormon Wives" Staffel 2 in Los Angeles

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