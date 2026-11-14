Joe Jonas und Tatiana Gabriela sollen sich getrennt haben

Joe Jonas (37) und Tatiana Gabriela sollen nach rund einem Jahr Beziehung getrennte Wege gehen. Das berichtet Us Weekly unter Berufung auf mehrere nicht namentlich genannte Quellen. Demnach soll Tatiana diejenige gewesen sein, die die Beziehung mit dem Jonas Brothers-Mitglied beendet hat. Zuvor hatten die beiden noch einen schönen gemeinsamen Reisesommer verbracht. Doch Joes zunehmende berufliche Verpflichtungen, die damit verbundene räumliche Distanz und bestehende Vertrauensprobleme sollen die Liebe schließlich belastet haben. "Sie hatten einen wirklich schönen Sommer, in dem sie gemeinsam gereist sind, aber dann hat sich etwas in der Beziehung verändert", erklärte ein Insider dem Magazin. Vor allem der volle Terminkalender des Musikers habe für Probleme gesorgt. "Die Dinge begannen sich zu verändern, als Joe aufgrund beruflicher Verpflichtungen immer beschäftigter wurde und sie mehr Zeit getrennt voneinander verbrachten", führte die Quelle weiter aus.

Ganz abgeschlossen scheint das Kapitel für ihr Umfeld womöglich noch nicht zu sein. "Es gab auch einige Vertrauensprobleme, an denen sie zu arbeiten versucht hatten. Sie hatten viel Spaß miteinander und passten wirklich gut zusammen, daher hoffen Freunde weiterhin, dass sie es vielleicht noch einmal hinbekommen", verriet der Insider gegenüber Us Weekly. Aktuell würden ihre unterschiedlichen Lebensstile jedoch nicht zusammenpassen. Tatsächlich hat Joe derzeit alle Hände voll zu tun. Gemeinsam mit seinen Brüdern Nick und Kevin Jonas (39) ist er auf der "Burning Up Tour All Over Again" unterwegs und soll bis zum Jahresende stark eingespannt sein. Gleichzeitig kümmert er sich um seine Töchter Willa und Delphine, die er gemeinsam mit seiner in London lebenden Ex-Frau Sophie Turner (30) erzieht. "Joe hat zwischen seiner Arbeit und seiner Rolle als Vater sehr viel um die Ohren, und das kann für jemanden eine große Herausforderung sein", fasste die Quelle die Situation zusammen.

Erstmals wurden Joe und Tatiana im Sommer 2025 miteinander in Verbindung gebracht. Später machte der Musiker die Beziehung mit einem Beitrag auf Instagram öffentlich. In der damals veröffentlichten Bilderreihe befand sich auch eine innige Schwarz-Weiß-Aufnahme des Paares. Darauf schmiegte sich das Model eng an Joe und legte ihre Hände um seinen Hals und seine Schulter. Außerdem war das Model an der Seite des Musikers in einem Video der Jonas Brothers zu sehen, das in Puerto Rico entstanden war. In den darauffolgenden Monaten zeigten sie sich ebenfalls immer wieder zusammen. Anfang 2026 besuchten Joe und Tatiana das Coachella-Festival. Im Juli genossen sie zudem einen gemeinsamen Urlaub in Italien. Die Reise gehörte offenbar zu jenem Sommer, den die Quelle gegenüber Us Weekly als besonders schön beschrieb. Wenige Monate später soll Tatiana nun jedoch einen Schlussstrich unter die Beziehung gezogen haben. Joe und das Model selbst haben sich bislang nicht zu dem Bericht geäußert.

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YouTube / Jonas Brothers Model Tatiana Gabriela und Sänger Joe Jonas, April 2026

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Instagram / joejonas Joe Jonas, Musiker

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